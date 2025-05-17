夏沐認了「初戀就暈船」　失去理智像中毒：覺得世界不懂我們

記者蔡琛儀／台北報導

歌手夏沐睽違半年推出新歌〈暈船過渡〉，夏沐表示，靈感來自戀愛中最曖昧不明、又最讓人沉迷的狀態「暈船」。她坦言：「只要這份感情開始對他人或自己造成傷害，往不健康的方向走，就是過度了。」她希望透過這首歌提醒大家：「暈的時候很美，但也很容易讓人忘了自己。」

▲夏沐推出新歌〈暈船過渡〉。（圖／Jimmy提供）

被問到是否有過真實「暈船」經驗？夏沐毫不避諱地分享：「我初戀時，家人都說我像中毒一樣，外人都不懂我為什麼選他，我卻覺得世界不懂我們。」而這段曾讓她失去理智的戀愛經驗，也成為創作這首歌的重要情緒來源之一。她也回憶，曾經遇見一位很有才華的人，「他的紳士行為，以及成熟想法舉止吸引了我。」夏沐坦言也是她最長的一段感情，雖然分手了，但戀愛那份悸動卻如出一轍，「我將那份甜甜的感覺，製作出了這首歌。」

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲夏沐〈暈船過渡〉MV演出不同類型的「暈船心境」。（圖／Jimmy提供）

MV請到創作歌手高真TRU出演男主角，憑藉其獨特的氣質與鏡頭魅力，為作品增添迷人氛圍，還找來多位流量級女網紅演出不同類型的「暈船心境」，從純情少女到霸氣直球派，將戀愛中女生的迷惘、期待與崩潰刻畫得淋漓盡致。夏沐本人則出演「愛過頭的恐怖情人」，與女孩們的「辦案聯盟」形成強烈對比，趣味十足又帶有反思。