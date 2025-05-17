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女主角演技太差！短劇男神氣炸「我哭著她喊卡點眼藥水」網挖出名字

記者陳芊秀／綜合報導

大陸短劇圈爆發女主角演技太差，遭男演員嗆聲的爭議！男星馮銘潮從長劇換跑道，拍多部短劇走紅，被視為演技派短劇男神之一，近日突然公開發文，提及「我戲裡哭著，她還要喊卡等她點眼藥水」，再加上另一位短劇男神轉發，掀起陸網揣測，更挖出「眼藥水女演員」本尊！

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲女主角演技太差，短劇男神馮銘潮氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

馮銘潮曾在北京電影學院表演系、中央音樂學院專科進修，後來參加音樂選秀節目踏入演藝圈，有「小吳彥祖」的封號，近年活躍短劇圈。他罕見在微博公開發文，列出某演員的問題：「每天遲到！每場戲忘詞（三四句詞）每場情緒戲都上眼藥水！是每場！我戲裡哭著，她還要喊卡等她點眼藥水！這樣的人哪來的臉皮當演員？」

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▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲馮銘潮公開發文：「我戲裡哭著，她還要喊卡等她點眼藥水。」（圖／翻攝自微博）

貼文間接透露是女演員的問題，難掩怒火，​3天後又有短劇《折枝贈南枝》男主角尹一博轉發「不說話，抬手轉發」，形同支持馮銘潮的說法，這火速讓網友推測是演出《折枝贈南枝》的女主角張若辰。雖然尹一博後來秒刪，但眾多網友已經截圖。

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲《折枝贈南枝》的男主角尹一博轉發貼文，隨後秒刪。（圖／翻攝自微博）

張若辰現年26歲，憑著甜美顏值主演多部浪漫愛情短劇，包括《折枝贈南枝》、《難哄，要哭了》、《撒嬌女人最好命》。網友留言問「台詞都記不住的是你嗎」、「聽說你是藥水姐啊，能不能自己努努力」，釣出本人親回：「哈哈哈哈好可愛的寶寶，只聽誇張的一面之詞，有機會我會直播講哦。」

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲張若辰被網友揣測是「藥水姐」。（圖／翻攝自微博）

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲▼女主角演技太差，短劇男神氣炸發文了。（圖／翻攝自微博）

▲張若辰回應網友。（圖／翻攝自微博）

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