《那年花開月正圓》俞灝明曬鑽戒照認愛！　喊「晨」字瘋猜女方身分

記者張筱涵／綜合報導

大陸男星俞灝明擁有《一起來看流星雨》、《一起又看流星雨》、《把愛帶回家》和《那年花開月正圓》等代表作，今（17日）清晨在微博上公開一則深情告白，配上2張與手戴鑽戒的神秘女子牽手的照片，引發網友熱議。

▲俞灝明疑官宣和王曉晨的戀情。（圖／翻攝自微博／俞灝明、王曉晨）



俞灝明發文表示：「在感情裡，我後悔過去的所有。現在才明白，我只愛過一個人，直到你的出現，讓我覺得過去承受的一切傷痛都值得！」所配上的圖片分別為牽著一隻戴著大鑽戒的手和打勾勾的照片，值得注意的是，照片上藏有深情告白文字。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼俞灝明深情文字讓網友猜女方身分就是王曉晨。（圖／翻攝自微博／俞灝明）



其中一張圖片可見疑似是發文截圖，上面寫著「晨，四個月了，我真的很想很想為你戴上那只真正屬於無名指上的鑽戒。我愛你，永遠……」雖然俞灝明並未公開提及女方身份，但「晨」字稱呼以及表白內容，立刻引發網友熱烈討論，紛紛猜測他口中的「晨」是否就是與他曾多次合作、傳出緋聞的女演員王曉晨。

目前俞灝明與王曉晨雙方尚未針對戀情傳聞作出回應，但這則公開告白無疑成為近日娛樂圈的焦點。

▲俞灝明過去這張照片被猜女生就是王曉晨。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）