《學校2013》結緣！朴世榮結婚3年當媽了　「母女均安」郭正旭伴左右

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星朴世榮傳來喜訊，結婚3年後順利誕下愛女，與丈夫郭正旭迎來人生新階段。她的經紀公司CL&COMPANY於5月16日發出聲明，證實朴世榮已於13日順利產下一名女嬰，目前母女均健康，正在家人溫暖照顧下休養。

▲郭正旭和朴世榮當爸媽了。（圖／翻攝自郭正旭IG、CL&COMPANY官網）



經紀公司表示：「朴世榮於13日誕下女兒，母女身體狀況良好，正在家人的溫暖守護下安穩休息中，請大家為這位迎接珍貴新生命的演員與寶寶送上滿滿的祝福與支持。」

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朴世榮2011年透過SBS電視劇《如果明日來臨》正式出道，陸續參演《我的女兒，琴四月》、《Beautiful Mind》、《精神教練諸葛吉》等多部作品，以細膩演技獲得觀眾肯定。她與童星出身的男星郭正旭因2013年合演校園劇《學校2013》結緣，並在多年交往後於2022年步入婚姻殿堂，成為演藝圈低調甜蜜夫妻檔。這對銀幕情侶婚後感情穩定，朴世榮今年初傳出懷孕消息，如今順利產女，也讓粉絲紛紛獻上祝福。

▲郭正旭和朴世榮感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自郭正旭IG）



而郭正旭自1996年出道以來，也以《醫道》、《Ghost》、《學校2》、《妖精Commi》、《明成皇后》、《野人時代》等多部作品受到矚目。婚後兩人雖然低調，但一直默默耕耘演藝事業與家庭生活，如今迎來新生命，更讓外界期待他們的新篇章。