永野芽郁遭爆不倫…首出席公開活動！　「落淚致歉」謝絕媒體採訪

記者蔡宜芳／綜合報導

日本清純系女星永野芽郁4月因遭爆和田中圭搞不倫，形象受創。她16日出席主演電影《塗鴉日記》的首映會活動，除了照常為作品進行宣傳，也針對近期的風波於現場落淚道歉。

▲永野芽郁因和田中圭傳出不倫緋聞，形象受創。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，參加首映會的觀眾透露，永野芽郁穿著一身黃色洋裝現身，開場時平靜地說道：「感謝大家今天的到來。」接著在首映會上分享了拍攝趣事。不過，到了結尾致詞，永野忍不住哽咽表示：「這段期間因報導造成大家的困擾，也給相關人士帶來不便，真的很抱歉。」並一度轉身背對觀眾。

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對此，與她同台的演員大泉洋，暖心地遞上手帕安慰，還為了緩和氣氛，故意學永野芽郁的語氣，逗笑了現場的觀眾；另外，現場也有人為永野加油打氣。整場活動大約歷時30分鐘。

▲永野芽郁被傳在首映會上落淚。（圖／翻攝自Instagram／mei_nagano0924official）

據悉，《塗鴉日記》的兩場首映會活動僅限購票觀眾參加，完全不開放媒體，這對於為了電影宣傳而舉辦的活動來說，是相當罕見的狀況。由於永野還處於風波之中，主辦方的此一舉動也被認為是避免現場混亂。

此前，永野芽郁被《週刊文春》爆料疑似與大15歲的演員田中圭搞婚外情，掀起軒然大波。雙方雖然立即否認，且永野仍持續正常工作，但風波未見平息，更傳若永野遭廠商切割，恐將面臨高達日幣10億元（約台幣2.1億元）的違約金賠償。