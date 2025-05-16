陳大天合作鍾明軒！《炎上》演出不受閃兵影響　薩泰爾證實：不會變動

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂宣布臺灣史上最高規格的低級喜劇 《炎上 BURN》強勢回歸！今年七月再度在台北流行音樂中心開戰。系列將由炎亞綸、曾博恩、鍾明軒擔任主秀，並各自搭配專屬「炎上大將軍」與「火伴」，火力配置全面升級。其中陳大天將帶領夥伴迎戰鍾明軒，不過他因涉嫌逃兵爭議，外界對於節目後續掀起討論，對此薩泰爾娛樂回應：「目前卡司陣容不會變動。」

▲《炎上 BURN》強勢回歸 。（圖／薩泰爾娛樂提供）

雖然陳大天《炎上 BURN》沒受到影響，但卻遭到舞台劇《三個傻瓜》出手切割，今宣布取消陳大天後續場次的演出，「我們深感遺憾，並向所有觀眾及支持者表達歉意。」而即將演出的舞台劇《莎姆雷特》，製作單位則表示「還在研討中」。

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▲陳大天工作遭到波及。（圖／記者邱中岳攝）

事實上，三場《炎上 BURN》獨秀，炎亞綸、曾博恩、鍾明軒輪番出征，薩泰爾娛樂也首度開放會員制搶先購，開賣首日便因流量爆滿導致系統一度當機！場次於會員制搶先購階段就已秒殺完售，《炎上 炎亞綸》、《炎上 鍾明軒》更於正啟售後30分鐘內各自賣出破千張門票。

而曾兩度擔任《炎上 BURN》大將軍的曾博恩，這次升格主秀，不少粉絲興奮敲碗：「我要看到博恩血流成河！」、「想看看祖國美人如何回歸灣灣的懷抱！」而在薩泰爾娛樂官方頻道釋出的YouTube宣傳片中，喬瑟夫則扮演牧師帶領炎亞綸、曾博恩、鍾明軒三位主秀進行「罪惡懺悔」儀式，影片中多次提到「#搞事的gay」的梗更引發留言暴動：「這次炎上是不是曾博恩的出櫃計畫？」



