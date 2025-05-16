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李進良參加汪小菲婚禮「攜田欣、愛女飛北京」！　小禎大氣回應過往紛爭

記者孟育民／台北報導

大S前夫汪小菲明（17日）將與Mandy在北京補辦婚禮，而身為的媒人李進良也帶著女友田欣見證幸褔，而此次行程愛女Emma也會一同前往。由於田欣過去曾捲入李進良與小禎的婚姻風波，如今過往再被挖出，小禎今（16日）出席高爾夫球活動，被問到此事則說：「都過去的事情怎麼還在問？我現在跟阿良的關係也這麼好，這有怎麼了嗎？大家的生活不是都要過下去。」

▲▼小禎出席高爾夫球活動 。（圖／記者孟育民攝）

▲小禎出席高爾夫球活動 。（圖／記者孟育民攝）

Emma這次跟著爸爸飛北京參加婚禮，小禎坦然說：「她18歲了，我覺得她跟爸爸出國這件事很正常，他們很早就跟我講了，我當然說好啊，他（李進良）一定會跟我報備。」她透露預計在19號回台灣，不忘攻擊現場記者說：「我都走出來了，你是不是在我們的婚姻裡面走不出來？過去的事情就過去了。」

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▲小禎回應李進良帶女友參加汪小菲婚禮。（圖／記者孟育民攝、翻攝自微薄）

▲李進良帶田欣參加婚禮，小禎並無把過往紛爭放在心上。（圖／記者孟育民攝、翻數自微博）

事實上，李進良這次除了特別飛北京，還準備愛馬仕棋盤送給新人當禮物，「讓他們放在家裡當裝飾品，表示他們在人生路上棋逢對手。婚姻也是起手無回大丈夫，觀棋不語真君子。」更提到汪小菲先前就有表明不收禮金，所以不會另外包紅包，曾有傳聞他和田欣此次將擔任汪小菲的的伴郎、伴娘，對此他則回應：「這個是一個親朋好友的聚會，沒有伴郎、伴娘這回事。」

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關鍵字

李進良, 汪小菲, 田欣, 婚禮, Mandy

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