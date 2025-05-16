啦啦隊女神李雅英「罕見皺眉」！富邦遭逆轉…球迷驚：第一次看她沒笑

記者陳芊秀／綜合報導

富邦悍將啦啦隊Fubon Angels的李雅英擁有親切笑容、魔鬼身材，備受球迷喜愛，日前在「FansWorld粉絲窩」舉辦的「2025人氣啦啦隊女神」票選活動奪下人氣第一。她在球場總是給球迷療癒笑容，近日因為富邦悍將球賽遭逆轉，忍不住當場驚訝，網友目擊形容「第一次看到雅英沒笑的樣子」，引發熱烈討論。

▲李雅英場面反應被球迷目擊。（圖／翻攝自IG）

富邦悍將在14日比賽中，一度以4:3領先台鋼雄鷹，但在9局上半情勢驟變，守護神曾峻岳突然失準，連續投出兩次4壞球並被敲出2支安打，單局失掉3分，遭對手逆轉。雖然9局下半富邦悍將試圖反攻，但未能抓住機會，最終以4:6落敗，無緣拿下2連勝。

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▲李雅英球場上總是活力滿滿、充滿笑容。（圖／翻攝自IG）

有球迷現場拍下啦啦隊在場邊的反應，只見大家全神貫注地注視著比賽情況，一個個臉上卻流露出難以置信的表情。其中，總是掛著笑容的李雅英，此時卻嘟著嘴、不自覺地皺起眉頭，難掩心情。網友紛紛留言「第一次看到雅英沒笑的樣子」、「看到雅英完全沒笑容真的不習慣」、「雅英我還是第一次看到除了笑以外的表情」、「幫邦邦心疼一秒鐘…真的沒人會喜歡輸球」。

▲李雅英鮮少在鏡頭前不露笑容。（圖／翻攝自IG）