沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

圖文／鏡週刊

知名籃球球星兄弟檔林書豪、林書緯在台灣享有高人氣，同屬新北國王的兩人，不僅外貌出色、球技了得，對於體能訓練也相當自律，不過週一（12日）有民眾在松山車站附近目擊兩人腳踩電動滑板車，無視紅燈倒數秒數，雙雙穿越馬路。

▲林書豪、林書緯兄弟週一在松山車站附近，遭民眾目擊闖紅燈。由圖中側向的綠燈就可證明。（圖／讀者提供／鏡週刊）



根據民眾提供的照片和影片，可以看到兄弟倆本來也有停下等紅燈，當時橫向綠燈行人秒數仍有36秒，不過林書豪、林書緯兄弟疑似是判斷橫向暫時無來車，兩人決定向前大步滑去。

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▲林書豪、林書緯穿越馬路時，有民眾正好在過斑馬線。（圖／讀者提供／鏡週刊）

▲路人突然看到右側有兩人挟風而來，回頭觀望。（圖／讀者提供／鏡週刊）

▲路人再轉頭緊盯兩人背影。（圖／讀者提供／鏡週刊）

影片中可以看到，在兄弟倆穿越馬路前後橫向都有來車，看起來相當危險。紅燈旁還有顯示倒數秒數，兄弟倆邊滑行邊左顧右盼有無來車，成功穿越馬路後，讓一名橫向正好在走斑馬線的路人嚇了一跳，轉頭側目兄弟倆揚長而去的背影。

林書緯14日IG限動在健身房打卡，並TAG哥哥林書豪，兩人的穿著打扮和民眾目擊當天相似，推測兄弟倆12日當天可能同樣有健身行程。

▲林書緯14日晚間PO出限動在健身房打卡，兄弟打扮和12日相似。（圖／翻攝IG@joe_linstagram／鏡週刊）

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