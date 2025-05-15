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渣夫詐騙3.2億落跑海外！　鄭佳恩為養女兒「考計程車執照」

記者張筱涵／綜合報導

南韓女星鄭佳恩近來以挑戰成為計程車司機的決定再度成為話題。自從2018年與前夫離婚後，她獨自扶養女兒、生活拮据，過往演藝事業一度停擺，現正透過YouTube頻道分享生活點滴，並勇敢開啟人生的第二幕。

外送稿用　▲▼鄭佳恩。（圖／翻攝自Instagram／jung_ka_eun）

▲鄭佳恩。（圖／翻攝自Instagram／jung_ka_eun）

鄭佳恩於1997年以模特兒身份出道，2001年更在《韓國小姐》慶尚南道賽區獲得「善」獎後轉戰演藝圈，憑藉綜藝節目《無限Girls》與《男女探究生活》廣為人知，有「八頭身宋慧喬」美稱。

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鄭佳恩2016年1月與同齡企業家結婚，7月誕下女兒，但婚姻僅維持2年便宣布離婚，儘管當時未詳述原因，後來真相逐步曝光震驚外界。據韓媒報導，鄭佳恩的前夫在婚姻期間冒用她的名義，涉嫌進行約660起詐騙行為，非法詐得約韓幣132億元（約新台幣3.2億元），甚至在離婚後仍持續以各種藉口索取金錢，由於對方行徑未曾停止，她憤而對其提出詐欺刑事告訴。

更令人髮指的是，該名男子在與鄭佳恩結婚前就曾因詐騙行為遭判刑，曾利用他人帳戶進行非法金錢交易，婚前婚後都隱瞞過往前科，並以事業資金與稅務繳納等名目，侵吞鄭佳恩逾韓幣1億元（約台幣250萬元）財產，甚至拿走她的印章至今未歸還。

離婚8年來，鄭佳恩一肩擔起育兒責任，前夫從未支付生活費與扶養費，引發輿論譁然。據悉，該男子目前已逃往海外，至今行蹤不明，警方無法掌握其所在，已是失聯狀態第5年。

在經濟壓力下，鄭佳恩透露自2023年出演電影《毫無亮點的人生》後便未再接演新作，生活陷入困頓：「一直都沒有工作，生活真的很不容易，我看著公司入帳的金額，感到非常茫然」，坦承正面臨現實困境。然而，她也展現為人母親的堅強意志：「雖然前方一片黑暗，但我會努力闖過去，因為要養育孩子，我變得越來越堅強。」

今年1月起，鄭佳恩開始經營個人YouTube頻道「Wonder GaEun_鄭佳恩」，近日更公開自己準備報考計程車駕駛執照的影片。她在影片中透露：「我爸爸開了30多年計程車，是靠計程車養大我的。希望能邀請爸爸成為我人生第一位乘客。」

談及投身計程車行業的原因，鄭佳恩表示：「我查了很多資料，據說努力的話月收入可以達到韓幣1千萬元（約新台幣24萬元），比不少大企業還高，如果做得好，這將是一份很不錯的工作。」

影片中，她一邊在地鐵、餐廳、美髮院等地抗拒睡意苦讀，一邊展現十足認真態度，獲得大批網友讚賞，留言如「你很努力，真的很美」、「加油，一定能考上」、「支持你成為計程車司機」等聲援不斷。

不過，也有部分網友質疑她「真的會去開車嗎」、「是不是只是炒作話題而已？」對此，鄭佳恩親自回應：「我真的會去做，請大家多多關注」，強調這不只是噱頭，而是她真心想嘗試的新道路。

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