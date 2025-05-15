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金鐘導演+影帝睽違7年再合作！　私下鬥嘴「互罵笨蛋」直接變劇名

記者黃庠棻／台北報導

金獎團隊強勢集結，2025年微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》正式宣布將於5月30日在台灣大哥大MyVideo首播，並於今（15）日發佈正式預告，釋放濃烈情感與幽默張力，掀起觀眾期待值。

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

該劇由金鐘獎迷你劇集最佳導演獎與戲劇節目編劇獎雙料得主樓一安執導，集結莫子儀、蔡淑臻、楊貴媚、鄭志偉、陳家逵、宋偉恩、王渝萱、李霈瑜、黃姵嘉、童毅軍等實力派卡司，火力全開打造一齣大人系療癒喜劇，端出台劇最醇厚的「人生調酒」篇章。

《喝酒吧！笨蛋》講述國際調酒大賽冠軍阿榮（莫子儀飾）因意外失去嗅覺，人生跌入低谷，後在老友Leo（陳家逵飾）邀請下重返吧檯，以一杯杯量身打造的創意調酒，為每位走進酒吧的客人調出屬於他們的故事。阿榮說「我為一個人做酒，會想要把跟他說的話用酒來表現，而每杯酒都有苦有甜，就像人生一樣。」調酒不只是酒，調的更是人心，每一杯，都是對人生的一次致敬。

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▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

本劇也是導演樓一安與莫子儀自2018年以《台北歌手》奪下金鐘獎獲戲劇節目編劇獎後，睽違多年再度聯手，重磅回歸編劇戰線，延續黃金默契。這次大膽顛覆影帝形象，讓莫子儀一改內斂氣質，演出痞壞、口無遮攔的角色性格。

監製陳寶旭分享「影集中酒吧名稱叫做『笨蛋酒吧』，就是因為樓導跟莫子儀經常鬥來鬥去，常互稱對方『本單（笨蛋諧音）』，也把小莫喜感的一面融入角色設定。」

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

導演樓一安更在社群上搞笑反串「鬧翻」戲碼，原來是莫子儀拍攝時對自我的高要求與高原則，從酒感比例、調製節奏到冰塊是否退冰都極為講究，樓一安笑說「搞得劇組很累呀，但剪接的時候就明白了，所有調酒動作幾乎無懈可擊，畫面呈現極為細膩真實。」

莫子儀則感性表示「有這樣的導演，願意陪我一起吹毛求疵，一次又一次重來，承擔起所有壓力，是多麼幸運的事。」他也不忘笑稱「感謝樓本單！」

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

影集每集以「一杯調酒，一個故事」貫穿全劇，融合人生百態與幽默節奏，被譽為酒吧版《深夜食堂》，在輕盈節奏中傳遞濃烈情感。談到私下酒量，演員們也大方分享趣事。楊貴媚笑說「我酒膽很小，喝醉會很盧，還是別練酒，以免發生糗事。」

王渝萱則說自己一喝就臉紅，被誤會喝醉而不敢輕易嘗試；大霈表示酒量尚可，雖未特地練酒，但為了角色「名正言順多喝了幾杯」；蔡淑臻則自嘲是「酒精過敏人」，她說「我的酒量真是爛透了，只要喝個200到250ml就會臉紅發癢。不過這樣反而對演出很有幫助，只要一兩口就能進入『微醺』狀態，還很清醒地完成拍攝，完全不需要特別訓練，超有效率。」

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

至於酒醉糗事也笑料百出，陳家逵分享尷尬情節「常常喝茫後，想起陳年往事與未解的糾結，忍不住傳訊息給當事人傾吐心聲，最糗一次是傳錯IG訊息給同名陌生人，隔天酒醒尷尬到不行。」宋偉恩則透露通常趁著休假與朋友小聚才會喝酒，笑說「我喝醉會跳舞，什麼現代舞、KPOP舞都跳得很起勁，朋友手機裡存了一堆影片，我只希望這些影片永遠不要流出來。」

此次正式預告更驚喜曝光由靈魂歌姬家家與麋先生聖皓獻聲演唱的宣傳曲〈你呢〉，輕柔旋律中藏著深刻情感，完美捕捉角色們內心的遺憾與思念。歌詞「唱首很輕的歌，給那個很遠的人，記得在這，還有扇等你的門」，恰如角色在深夜裡無聲的告白，為劇集注入療癒又帶點惆悵的情緒基調。

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

▲《喝酒吧！笨蛋》將在5月30日首播。（圖／逆光電影提供）

家家以溫柔滲透的聲線，堆疊出觀眾心中最柔軟的一層思念。歌曲與影集相互交融，彷彿為劇中每杯調酒、每段人生際遇配上一段屬於夜晚的靈魂私語，也讓人對5月30日正式上架的《喝酒吧！笨蛋》更加引頸期盼。

微醺愛情輕喜劇《喝酒吧！笨蛋》由文化內容策進院、高雄人、台灣大哥大MyVideo、內容物數位電影製作有限公司、 逆光電影股份有限公司、有享娛樂股份有限公司聯合出品，5月30日起，台灣大哥大MyVideo首播，每週五新集數上架。

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