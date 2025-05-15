沒見到母親最後一面！　苗可麗「蝴蝶停手指20分鐘」淚：媽媽是妳

記者張筱涵／綜合報導

苗可麗日前出席節目《我們這一攤2》感恩餐敘時，哽咽透露84歲高齡的母親於3月辭世，讓她痛失摯親、遺憾錯過見最後一面的機會，至今情緒仍未平復。今（15日）凌晨0點49分，她於社群平台發文分享一段充滿靈性的經歷，令人動容。

▲苗可麗日前淚曝母親於3月離世。（圖／華視、三立提供）



貼文中，苗可麗回憶有一隻蝴蝶在父親腳邊飛舞長達20分鐘，她心生感應，輕聲對蝴蝶說：「如果是妳，就到我的手上來。」沒想到蝴蝶真的緩緩飛到手指上，不論如何移動手勢，那隻蝴蝶都未曾離開，直到她向蝴蝶道別並將牠放回花瓣上，蝴蝶才飛走。

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苗可麗動情寫下：「媽媽我知道是妳」，並以 #謝謝妳今天給我力量、#我靠妳好近跟妳說話妳都不怕 等標籤表達她對母親的思念與慰藉。粉絲也紛紛留言鼓勵「令堂愛您，最後的能量也想用在您身上」、「母女情深，媽媽對妳的不捨，想妳了」、「我爸回來時也是變成一隻飛蛾」、「有些親人是這樣的，她們放不下妳會用另一種身份回來看妳，尤其是在妳最無助的時候」。

▲蝴蝶飛到苗可麗的指頭上。（圖／翻攝自FACEBOOK／苗可麗）



事實上，苗可麗在《我們這一攤2》中曾透露，母親於3月2日在睡夢中平靜離世，當時她原訂3月1日返鄉，卻臨時更改行程，成為永遠的遺憾。即便悲痛萬分，她仍堅強處理母親後事，直到獨自返家才真正釋放情緒，對著空蕩的房門痛喊「媽」，只為保留最後一次呼喚的記憶。

儘管母親尚未入夢相見，苗可麗透過擁有靈異感應的朋友獲得慰藉：「媽媽說妳不要難過，不要擔心爸爸。」如今，她把更多心力投入陪伴父親，也學會珍惜與家人共度的每一刻。

【苗可麗臉書全文】

今天妳在爸爸腳邊飛來飛去

應該有20分鐘吧

我突然想到……

看妳停了下來

我蹲下把手放在妳面前

我說如果是妳

妳就到我的手上來

結果妳竟然慢慢的走到我的手上

不管我怎麼移動妳都沒飛走

一直到我要離開

我說我要回家了

把妳放在花瓣上妳才飛走

媽媽我知道是妳❤️

#謝謝妳今天給我力量

#我靠妳好近跟妳說話妳都不怕