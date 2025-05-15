圖文／鏡週刊

中國大陸男星成毅主演劇集《赴山海》原傳定檔5月播出，且對打另一大勢男星肖戰的新劇《藏海傳》，外界無不好奇兩大票房小生的惡鬥誰能勝出。不料播映前夕爆出該劇女二華裔新加坡籍女演員李凱馨的辱華言論錄音，輿論大譁，如今該劇接二連三被爆黑料，甚至還關乎人命事件。

▲男星成毅主演陸劇《赴山海》因為女2李凱馨的「辱華」言論，很可能面臨無法播出的困境。（圖／翻攝自赴山海官博／鏡週刊）



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▲粉絲早就警告劇組李凱馨被助理爆料，不過劇組仍沒有要把她換掉的意思，如今終於爆發。（圖／翻攝自赴山海官博／鏡週刊）

《赴山海》的女二演員李凱馨被爆出以輕蔑口吻談論在中國拍戲的經歷，並使用侮辱性詞彙形容中國人的錄音內容，瞬間戳中對岸人民的雷點，儘管李凱馨在事件發酵後2天才發聲明否認自己說過那些話，但已為時已晚，包括《人民日報》《央視新聞》《新華社》等官媒都刪除了之前發布的《赴山海》報導，連官媒都「消音」了，說明了該劇除非動用像AI換臉等手段去掉女二畫面，否則別想有上平台播映的一天。

▲原本演出女二角色的女星黃日瑩武打訓練時臉受傷，竟被踢出劇組，由李凱馨取代。（圖／微博圖片／鏡週刊）

或許是牆倒眾人推，也或許是劇組其實早早便已接獲爆料卻毫不重視，擺爛至今不及早處理，才會落得如此下場，最近陸續被爆黑料，例如李凱馨的戲分（出現場次數）竟是女一古力娜扎的3倍（169:57），且這角色本來也不是李凱馨演出，原定的演員黃日瑩當初進組做動作訓練時不慎臉部受傷縫了7針，劇組不僅沒有工傷賠償，竟直接就被踢出劇組，換上李凱馨，而黃日瑩在休養2週後進了另一個劇組，該劇組協調先拍其他演員的戲分，待黃日瑩復工再拍她，相較《赴山海》如此力保李凱馨，背後動機難以不令人有其他聯想。

▲網紅武僧延珩因在催促下連夜趕赴《赴山海》劇組，不幸在高速公路出車禍，送醫不治死亡。（圖／微博圖片／鏡週刊）

另外有一位在劇中飾演「秋風」一角的21歲帥氣網紅武僧延珩，在國外完成公益的工作後，回國就被劇組催促趕赴劇組開工，結果疑似半夜車速太快，在赴橫店的高速公路上發生車禍，不幸死亡。網友爆料，出事後劇組第一時間買熱搜說他是在赴浙江參加公益演出的路上出事的，要不是看了延珩出事前2小時開直播說要進組，以及姊姊認證他剛從國外回來要進《赴山海》劇組，怕就真的相信劇組為了甩鍋帶的風向了。最後事件不了了之，一條生命就這樣明奇妙地消失。

▲演女一的古力娜扎戲份遠遜於李凱馨，只有對方的1/3。（圖／翻攝自赴山海官博／鏡週刊）

此外，還有男二演員因風評不佳被其他演員的粉絲罵到被劇組換角，以及劇組司機猥褻粉絲的傳言，一部戲有那麼多亂七八糟的負面新聞也實在是前所未見。

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