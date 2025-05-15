ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王大陸涉嫌閃兵，檢警擴大追查發現還有多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。與陳零九同為「五堅情」成員的婁峻碩也受到輿論波及，他表示，大學畢業後進行兵役體檢，意外發現有中度漏斗胸，開刀裝了3支支架整整4年，直到2020年才再次開刀移除，所以免役。

婁峻碩漏斗胸免役。（圖／翻攝自Facebook／婁峻碩）

▲婁峻碩表示，自己是因為中度漏斗胸才免役。（圖／翻攝自Facebook／婁峻碩SHOU，下同。）

藝人閃兵案持續延燒，陳零九承認花費大約30多萬元佯裝有高血壓，進而取得免役，他在14日晚間以30萬元交保。而同為「五堅情」成員的婁峻碩，也在14日晚間於社群平台Threads上發文，他表示，收到很多人提問關於兵役的問題，他大學畢業後有參加兵役體檢，被檢查出疑似漏斗胸，前往大醫院檢查之後確認是中度漏斗胸，於是開刀裝了3支支架，支架裝了4年才在2020年開刀移除，所以免役。

[廣告]請繼續往下閱讀...

婁峻碩漏斗胸免役。（圖／翻攝自Facebook／婁峻碩）

▼▲婁峻碩曾公開PO出開刀取出支架的相關照片。

婁峻碩漏斗胸免役。（圖／翻攝自Facebook／婁峻碩）

婁峻碩2020年11月5日曾在臉書等社群平台PO文，當時他提到，自己停工了幾天是去做漏斗胸取出支架的手術，「從鋼鐵人變凡人了，大家不用擔心我。」過去接受採訪、問答時，婁峻碩也曾分享術後的生活狀況，他說，裝上支架的前3個月到半年，是沒有辦法自己生活的，不論是躺下還是站起來，都需要他人幫忙攙扶，他甚至形容那時候的生活簡直痛不欲生。

網友們紛紛留言力挺婁峻碩，「其他逃兵的藝人看到了嗎？就問你憑什麼免疫」、「這個做下去真的巨痛，前面幾乎動不了」、「病友+1，開刀矯正的過程在生活中真的滿多不便的，尤其手術後的前1、2個月，難受到會讓人覺得寧願當兵也不想受這樣的苦」。

我出院囉 消失這幾天停工 去把漏斗胸做了一個結尾 支架拿出來的手術非常順利 從鋼鐵人變凡人勒 大家不用擔心我 休息個幾天又能重回舞臺啦 演唱會見????????????

婁峻碩 SHOU 發佈於 2020年11月4日 星期三
在 Threads 查看

分享給朋友：

追蹤我們：

【本次最大咖現身】 #陳零九 涉閃兵被逮！

推薦閱讀

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

柯宇綸揭「學長1招合法躲兵役」　吐槽藝人閃兵：最後還不是要去

柯宇綸揭「學長1招合法躲兵役」　吐槽藝人閃兵：最後還不是要去

原定8月登記…未婚妻離台！陳大天被上銬逮捕「婚事喊卡」原因曝光

原定8月登記…未婚妻離台！陳大天被上銬逮捕「婚事喊卡」原因曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬

被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

插畫YouTuber阿啾求婚成功！　百萬訂閱直播掏戒指網嗨翻

千年一遇AV女神是她！　21歲瀨戶環奈「挺J級超巨胸器」驚喜來台

為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控

Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應

港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

陳大天被逮「到案前在家畫面曝光」！躲被窩被拍 小9歲未婚妻也在

「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

威廉「步入綠島警局到案」身影曝光！　首發聲：我主動面對配合

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

婁峻碩, 兵役, 五堅情

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 陳大天婚事喊卡！　網「勸妳先生像個男人」未婚妻劉樸IG突轉私人
  2. 《赴山海》武僧被迫趕工身亡！　女星「為戲瘀青破相」遭爭議李凱馨取代
  3. 為家寧哭泣！　網紅友人「Andy沒有那麼無辜」…點名背後有人操控
  4. 陳零九「假裝高血壓」逃兵遭逮！　婁峻碩緊急自清「免役原因」
  5. Andy緋聞女友情史遭起底！　女方前男友是主播…鬆口回應
  6. Andy遭控交往期間出入聲色場所　爆料黑函「持影片」護家寧討報酬
  7. 被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵
  8. 國際火線／神仙打架，虐戀成災：大陸仙俠劇的墜跌
  9. 賴慧如被管理員誤會當媽　苦笑：我怎麼生出這麼大的女兒
  10. 「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366