被閃兵案波及！婁峻碩親曝免役原因　病友認證：難受到寧願當兵

記者黃翊婷／綜合報導

藝人王大陸涉嫌閃兵，檢警擴大追查發現還有多名藝人涉案，包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。與陳零九同為「五堅情」成員的婁峻碩也受到輿論波及，他表示，大學畢業後進行兵役體檢，意外發現有中度漏斗胸，開刀裝了3支支架整整4年，直到2020年才再次開刀移除，所以免役。

▲婁峻碩表示，自己是因為中度漏斗胸才免役。（圖／翻攝自Facebook／婁峻碩SHOU，下同。）

藝人閃兵案持續延燒，陳零九承認花費大約30多萬元佯裝有高血壓，進而取得免役，他在14日晚間以30萬元交保。而同為「五堅情」成員的婁峻碩，也在14日晚間於社群平台Threads上發文，他表示，收到很多人提問關於兵役的問題，他大學畢業後有參加兵役體檢，被檢查出疑似漏斗胸，前往大醫院檢查之後確認是中度漏斗胸，於是開刀裝了3支支架，支架裝了4年才在2020年開刀移除，所以免役。

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▼▲婁峻碩曾公開PO出開刀取出支架的相關照片。

婁峻碩2020年11月5日曾在臉書等社群平台PO文，當時他提到，自己停工了幾天是去做漏斗胸取出支架的手術，「從鋼鐵人變凡人了，大家不用擔心我。」過去接受採訪、問答時，婁峻碩也曾分享術後的生活狀況，他說，裝上支架的前3個月到半年，是沒有辦法自己生活的，不論是躺下還是站起來，都需要他人幫忙攙扶，他甚至形容那時候的生活簡直痛不欲生。

網友們紛紛留言力挺婁峻碩，「其他逃兵的藝人看到了嗎？就問你憑什麼免疫」、「這個做下去真的巨痛，前面幾乎動不了」、「病友+1，開刀矯正的過程在生活中真的滿多不便的，尤其手術後的前1、2個月，難受到會讓人覺得寧願當兵也不想受這樣的苦」。