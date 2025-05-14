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賴慧如被管理員誤會當媽　苦笑：我怎麼生出這麼大的女兒

記者王靖淳／綜合報導

女星賴慧如常出演八點檔中的媽媽角色，最近在《好運來》中也有精彩表現，演技備受外界討論的她，今（14）日在社群發文透露，自己被大樓管理員誤會已當媽，直到解釋後對方才恍然大悟。不過她後來反思過程苦笑表示：「不對啊，我是不是應該問他，我在他心目中到底是幾歲？他會覺得眼前的我是女兒？ 我怎麼可以生出這麼大的女兒。」

▲▼賴慧如。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如 Huiru Lai）

▲賴慧如會在社群分享生活。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如 Huiru Lai）

賴慧如透露她在下樓領包裹時，竟被管理員誤認為是「賴小姐的女兒」，讓她當場愣住，接著睜大眼睛反問對方：「你說誰？」管理員還一臉認真地補了一句：「你是賴慧如的女兒嗎？」直到她回應「我是本人」，對方才驚訝表示：「喔，原來是本人！本人好年輕。」讓她聽完之後相當哭笑不得。

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▲▼賴慧如。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如 Huiru Lai）

▲賴慧如分享與管理員的對話。（圖／翻攝自Facebook／賴慧如 Huiru Lai）

雖然當下賴慧如乾笑回管理員「謝謝」，但她透露自己回家後忍不住反覆思考：「不對啊，我是不是應該問他，我在他心目中到底是幾歲？」接著更開玩笑表示：「我怎麼可以生出這麼大的女兒！」她進一步提到，可能是因為自己長期在戲劇中演出媽媽角色，導致大家漸漸忘記她其實才28歲，為此她坦言「到現在都不能釋懷」，並逗趣問粉絲：「你們覺得我要下去問他嗎？」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，意外掀起不小討論。

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賴慧如, 八點檔, 本土劇, 鄉土劇

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