「莒光女神」疑被點名害人閃兵　自嘲：原來是我們的錯！

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸日前砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。為此，曾參與節目《莒光園地》錄製的主持人蕭彤雯，今（14）日也透過社群發文分享對此事看法，同時也幽默表示：「原來一切都是我（們）的錯！」

▲蕭彤雯。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

談到最近的閃兵風波，蕭彤雯在臉書發文曬出一張合照，畫面中她與昔日曾主持過《莒光園地》的房業涵、朱國珍等人坐在一起。她在文中引用一位「鐵粉」的留言指出：「以前莒光日可是有彤雯女神可以看啊！可能是現在沒有了，所以各個閃兵。」為此，蕭彤雯既感到驚訝，同時也哭笑不得地回應：「原來一切都是我（們）的錯！」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言「水」、「我看過」、「真的軍中情人」、「這個必須按讚。」

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▲蕭彤雯發文自嘲。（圖／翻攝自Facebook／蕭彤雯）

事實上，蕭彤雯、房業涵以及朱國珍等人過去都曾擔任過《莒光日電視教學》或《莒光園地》的主持人，其中朱國珍播了近20年，還曾和擔任軍官的妹妹朱國榮聯手主持過，同時成為「軍中情人」一時成為佳話。房業涵則曾經被稱為新一代的「莒光女神」，在PTT上受到眾多鄉民討論。