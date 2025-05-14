前男團成員公開「花錢閃兵內幕」　喊話逃兵男星：進去當螞蟻吧

記者王靖淳／綜合報導

藝人王大陸日前砸百萬找專門集團，騙過醫師開假證明閃兵，檢警擴大追查後發現還有多名藝人涉案，其中包含威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、黃博石、陳信維、陳向熙。為此，前男團「TOP1男子漢」成員張家瑋，發文分享對此事的看法，坦言以前就認為花錢閃兵的做法是不對的，同時也喊話：「那些逃兵的，別逃了，進去當螞蟻吧。」

▲張家瑋是前男團「TOP1男子漢」成員。（圖／翻攝自Instagram／gawiitheone）



談到最近的躲兵役風波，張家瑋提到以前就有聽說，有藝人會花錢買證明來規避兵役，「好像要20幾萬。」他透露這些人閃兵的原因多半是擔心入伍後，演藝事業恐會因此受挫。尤其是82年次以前出生的，須服役一年一個月，這對當紅藝人而言是段難承受的空窗期，因此有人選擇報名學校，再刻意被當掉，以此無限期延後服役時間，繼續維持演藝工作。

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然而，張家瑋表示當年選擇面對兵役，沒有逃避，「我那時候就覺得這個方法不對，因為早當晚當都要當。」儘管服兵役時間比下屆的83年次多了近一年，但他仍選擇入伍，同時也坦言，雖然他覺得當兵很浪費時間，但也是人生中一段能夠放慢腳步、自我調適的過程，更有不少的趣事值得回味，認為是一輩子很好的回憶。

▲張家瑋發文談兵役。（圖／翻攝自Threads／gawiitheone）

最後，張家瑋在文末呼籲那些想閃躲兵役的人，不如就勇敢地面對，「那些逃兵的，別逃了，進去當螞蟻吧。」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示贊同，「帥」、「要躲到除役，想想蠻不划算的 」、「重點被抓到就很好笑，對你們這些有認真面對兵役的人才公平啊。」