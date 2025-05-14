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《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問　PO當兵照自清：我是模範海巡

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人王大陸涉砸百萬找「閃兵集團」造假醫療證明閃兵，檢警擴大追查發現多名藝人涉案，截至目前為止共9人到案，其中包括《瘋神無雙》前班底陳大天（小蝦）、大根、阿虎（吳致任）。而同樣曾為節目班底的香蕉（王俊傑）14日透露自己收到許多網友詢問服役一事，為此曬出當兵照，「太多人問，一次看這。」

▲▼《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問PO照自清：模範海巡。（圖／翻攝自Facebook／陳大天 Daniel Chen、大根-Daikon-黃亮鈞、阿虎-吳致任）

▲陳大天、大根和阿虎都曾是《瘋神無雙》的班底。（圖／翻攝自Facebook／陳大天 Daniel Chen、大根-Daikon-黃亮鈞、阿虎-吳致任）

香蕉透露，自己當年「出道即當兵」，剛畢業時口袋空空，抽籤後分發至陸軍，後來轉至海巡單位服役。「當時出道正值Beatbox惡整詐騙集團影片曝光，被大量看見，進了演藝圈打拼後，出道即當兵，不多想直接去服兵役，家人支持唯一做法，認真給它當完一年的軍旅生涯。」雖然無法如願進入藝工隊或軍樂隊，但他在軍旅期間依然認真服役。

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▲▼《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問PO照自清：模範海巡。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

▲香蕉透露自己被很多人詢問兵役問題。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉在貼文中提到，自己服役期間努力在崗位上展現價值，並因此獲得「模範海巡」的勳章，這是他軍旅生涯中最重要的肯定，「聽到這梯次義務役只有我獲獎，很珍惜。」

對於軍中階級的問題，香蕉坦言，他知道被「電」不好受，所以成為老鳥後，對待學弟們都以同梯的身份相處，「而且出社會是修度ㄟ丟的，我全都當同梯相處，『己所不欲勿施於人』這句真的沒錯！這幾年還真的遇很多學長學弟，開心相認。」

▲▼《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問PO照自清：模範海巡。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

▲▼香蕉曬出當兵照。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

▲▼《瘋神》3班底都閃兵！香蕉狂被問PO照自清：模範海巡。（圖／翻攝自Facebook／香蕉 王俊傑）

香蕉的貼文發出後，妻子Timmy留言說：「劃重點：所以你已經當完兵了，而且還是模範海巡。（很棒，今天你不用洗碗～）」其他網友也紛紛表示「看來不會看到你也出現在名單上面，你很讚」、「全班你最乖！趕快去通知還沒服役的演藝同學吧」、「瘋神班底的資優生」。

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王大陸, 香蕉, 王俊傑, 閃兵, 逃兵役, 瘋神無雙, 陳大天, 小蝦, 大根, 阿虎, 吳致任

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