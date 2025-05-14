《食尚玩家》男星淡出「轉行當乩身」！連擲3聖筊…淚揭戒葷過程

▲楊子儀砸近200萬元在新北市永和開素食自助餐廳，取名「享慈素」。（翻攝自楊子儀臉書）



圖文／鏡週刊

男星楊子儀近2年淡出戲劇圈後，在師父陳博正（阿西）的烏來龍太宮服務，擔任靛龍太子乩身，茹素多年的他，近期砸近200萬元開素食自助餐，開幕時還請阿西下山嘗鮮。其實開素食餐廳與他親哥哥有很大淵源，原因是賣丼飯的哥哥有天切肉時聞到腐臭味，覺得難受，因緣際會下，轉行改賣素食。

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▲子儀（後排左1）的素食餐廳開幕，師父阿西（二排右3）帶龍太宮好友一起祝賀。（翻攝自烏來龍太宮臉書）



楊子儀出道前就開咖哩店，一家子都懂吃會做菜，哥哥3年前在新北市永和開了家餐廳賣丼飯，也是附近的人氣店家，但總覺得對弟弟抱歉，因為鍋具都沾葷食，無法料理素食給弟弟吃，楊子儀在店內也感受到動物靈停留不去，還得常常去店裡幫哥哥淨化磁場，說起開素食自助餐因緣，他都忍不住掉眼淚。

器具全換 隔絕肉味

一切都是因緣際會，先是哥哥切牛肉時聞到腐臭味頻頻作噁，十分不安，加上過年期間，有天楊子儀的師伯、也是林口濟聖宮宮主，同時也是濟公乩身，到烏來拜訪時，提起如果楊子儀哥哥的店「可以做素食就好了」，像是一道指引，楊子儀馬上抓緊機會追問：「那你要教嗎？」原來師伯是赫赫有名的大千素食老闆，竟然願意免費教楊子儀哥哥做素食，哥哥嫂嫂聞言毅然決然把丼飯餐廳收攤，花了3個月到素食餐廳重新學起，並且經過驗收，5月才開張素食自助餐。

▲楊子儀（中）平常也是綜藝節目常客。（翻攝自楊子儀臉書）



但小小一家素食自助餐，為何要花近200萬元成本？楊子儀說：「因為之前做葷食，冰箱廚具要全部換新，否則有殘留肉味。」店內的素食菜色也跟一般自助餐略有不同，菜色較為清爽，有時也有一些日式風格的作法，如梅釀番茄等，由於地處永和樂華夜市周邊，是美食一級戰區，楊子儀說，目前滿多客人是慕名而來，而附近居民的用餐時段還在熟悉當中。

吞松阪豬 竟有畫面

楊子儀走向素食過程也充滿奇妙因緣，過去他必吃牛肉和蝦，某天突然對蝦過敏，「當時腫到我幾乎無法呼吸，是媽媽將過敏藥塞到食道才緩解。」那天起，他非工作因素就不吃蝦。後來有天夢到乳牛在吃草、水牛在耕田，且夢中閃過一句話，「這樣你還要吃牠嗎？」他分享，「原先我以為是家人在對話，驚醒後發現家中沒人，經詢問觀世音菩薩，是否最近要我不吃牛肉？連擲出3個聖筊，我就懂意思了。」

▲楊子儀（左）2023年在公視台語台《再見之後》飾演暖男醫師和黃姵嘉（右）搭檔。



楊子儀之前錄《食尚玩家》時，吃下松阪豬那一刻，脖子突然感到疼痛，眼睛閉上，竟看見一隻豬在刀架上被砍。楊子儀說：「豬死前的畫面，傳到我心裡了。」之後又撐半年，就決定放棄接觸葷食的工作。



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