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跨越半世紀動人情誼！冰島影帝滿臉都是戲　滄桑人生一臉就道盡

記者蕭采薇／綜合報導

榮獲冰島奧斯卡「艾達獎」四項大獎提名的《對街的小星星》（Solitude），由新銳女導演妮娜帕爾馬多蒂爾（Ninna Pálmadóttir）執導，以細膩視角描繪一段橫跨50年的忘年之交，透過孤獨老農與紅髮報童間的相知相惜，映照出現代人對歸屬感的渴望與追尋。

▲《對街的小星星》劇照。（圖／佳映娛樂）

▲《對街的小星星》以細膩視角描繪一段橫跨50年的忘年之交。（圖／佳映娛樂）

《對街的小星星》講述一名年邁老農因政府強制徵收土地，被迫離開熟悉的鄉村，遷居陌生的都市。長年與世隔絕的他，意外與鄰居一位十歲報童結為朋友，展開一段動人、跨越年齡的深厚情誼。兩人在日常互動中彼此陪伴，也填補生命中的空缺。導演妮娜表示：「我對人與人的連結一直很著迷，特別是那些不建立在血緣之上的交流總能觸動我的心。」

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本片大膽啟用冰島國民演員特魯斯圖萊奧古納爾森（Þröstur Leó Gunnarsson）與年僅10歲的童星赫爾曼薩繆爾森（Hermann Samúelsson），兩人渾然天成的化學反應，成為電影最動人的核心。飾演老農的古納爾森，去年憑藉《媽的路上我和你》（Driving Mum）在國際影展大放異彩，並榮獲有冰島奧斯卡之稱的「艾達獎」影帝殊榮，導演形容：「他有一張陰鬱卻帶有溫度的臉龐，自帶戲劇張力，一張臉就能說完一段人生。」

▲《對街的小星星》劇照。（圖／佳映娛樂）

▲《對街的小星星》講述一名年邁老農因政府強制徵收土地，被迫離開熟悉的鄉村。（圖／佳映娛樂）

而小小年紀的薩繆爾森則是從眾多試鏡者中脫穎而出，以自然純真的演出驚豔全場，導演盛讚他是「全身都在發光的天才演員」。儘管首次擔綱主角，他卻展現出與生俱來的表演天賦。片中有一場兩人即興跳舞，卻不小心撞到頭的橋段，就是在拍攝空檔嬉鬧時所捕捉到的自然互動，成為本片最真摯動人的瞬間之一。

▲《對街的小星星》劇照。（圖／佳映娛樂）

▲小小年紀的薩繆爾森則是從眾多試鏡者中脫穎而出，以自然純真的演出驚豔全場。（圖／佳映娛樂）

除了動人的友誼，《對街的小星星》也巧妙地將土地徵收、移民等當代議題，融入故事中，不落俗套又不流於說教。視覺上參考《游牧人生》的「流動式手持」拍攝風格，讓鏡頭能貼近角色、增添強烈的生命力，並與全片緩慢、沉靜的節奏形成對比。同時，片中也細膩捕捉冰島壯麗自然景觀和城市的多元面貌，與角色的情感起伏相互呼應，充滿詩意與情感張力。

▲《對街的小星星》劇照。（圖／佳映娛樂）

▲除了動人的友誼，《對街的小星星》也巧妙地將土地徵收、移民等當代議題，融入故事中。（圖／佳映娛樂）

值得一提的是，導演妮娜自小在冰島長大，大學時期便投身影視產業，曾參與《遺落戰境》、《雷神索爾》與《冰與火之歌：權力遊戲》等好萊塢鉅製，首部長片卻選擇返鄉拍攝這部探討歸屬感的溫暖作品。她表示：「過去在片場累積的經驗，讓我學會如何在壓力下永遠處變不驚。」這些經驗最後化為養分，描述冰島人文風情的《對街的小星星》將於5月16日在台上映。

 

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