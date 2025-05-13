吳卓源當了朱軒洋小三復出　鳳小岳「還是會跟她在音樂上合作」

記者葉文正／台北報導

「鄉民老婆」吳卓源去年當了朱軒洋小三被抓包，2人合作的電影《搜查瑠公圳》近期上映，讓沉寂多時的吳卓源再度出現於螢光幕前。3年前與她合作MV的鳳小岳今與新團「壓克力柿子」、旺福出席《樂團祭》開錄記者會，他坦言自己不太八卦，所以不清楚此花邊新聞，不過鳳小岳大讚吳卓源作品相當出色，也期待未來能與對方在音樂上合作。

▲旺福決定參賽。（圖／五条文化）

鳳小岳表示自己超級不八卦，跟吳卓源私下不會特別聯繫，但見面就熟了且可以自然跟她聊天，也說當初跟她拍MV非常開心，自己也很喜歡她的音樂，但真的不清楚她發生的新聞。至於是否看好她再復出嗎？鳳小岳則表示不知道對方工作有暫停過，因為還是會看到她的社群動態不斷有新作品，未來也很期待跟她有音樂上的合作。

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▲壓克力柿子樂團。（圖／五条文化）

《樂團祭》拋開既有選秀節目模式，無評審、無導師，將樂團聚焦樂團本身，更有力的幫助樂團破圈。名單中最特別的，是由演員轉型樂團主唱的帥氣男神鳳小岳，去年以個人音樂人的身分獲得金曲獎三項提名，此次組團「壓克力柿子」參加節目，想要以豐富的創作能量，讓觀眾重新認識截然不同的鳳小岳。

▲A_Root同根生。（圖／五条文化）

而資深樂團代表旺福，主唱姚小民表示心情是十分放鬆的，他笑說：「我們是來參加Party的！能夠和這麼多樂團一起參與節目，就像回到大學社團那樣，剛剛還在台下努力忍住不要太嗨。」

▲各樂團準備大顯身手。（圖／五条文化）