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八點檔最終反派BOSS出場！她演「變態女博士」連女兒江祖平都被害

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《願望》火力全開，最新登場的林秀玲一出場就震撼全場，以全新造型詮釋跋扈高冷的「女魔頭博士」，是位高智商惡女，讓觀眾大呼過癮。

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

角色不僅手握能控制情感的神秘藥劑，所做壞事甚至讓「大魔王」江國賓都黯然失色。她不只把人當白老鼠不斷餵藥做實驗，甚至用藥控制自己女兒江祖平，為了利益林秀玲笑說「一開始只知道我是壞人，沒想到是整齣戲的最終BOSS！」

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▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

林秀玲過往飾演反派的經驗不多，印象最深的是《台灣阿誠》中虐待主角不讓對方認祖歸宗的角色；《天道》剛開場時也略帶黑化。此次在《願望》中，飾演研發情感控制藥物的女博士，讓她直呼「編劇真的太有才了！這種愛情靈藥如果真的存在，黑市一定大賣！」

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

劇中，林秀玲專注於研究，為達目的甚至不惜犧牲親情，連對女兒江祖平都不手軟，充分展現角色的自私本性。這次造型、氣場雙升級，林秀玲以冷豔妝容現身，霸氣指數破表，讓觀眾直呼「完全不一樣的林秀玲」。

為了詮釋這位瘋狂又執著的女科學家，林秀玲在語氣、詞彙與專業感上都下足苦工，直呼「拍戲時要一直告訴自己別太口語，很多博士用語真的超難唸，幸好我是台語人，練一練還OK！」

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

劇中，林秀玲與霍正奇譜出中年戀曲，兩人首次搭檔演情侶，化學反應意外自然，她坦言「我們年紀都不小了，演戀愛戲反而特別好玩！」尤其拍攝從背後緊抱霍正奇的橋段，讓她忍不住笑說「真的很羞耶～每次拍那種戲我都快躲起來！」

戲外，兩人互動更是火花四射，每當霍正奇與羅巧倫聊天，林秀玲就會突然殺出一句「世宗～你在幹嘛？」還原戲中醋勁十足的台詞，笑翻全場。她更自爆年輕時其實很會吃醋，笑說「但我是不鬧型的，都是放在心裡，然後…有機會再報仇啦！」

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

▲林秀玲在《願望》中飾演反派最終BOSS。（圖／三立提供）

而霍正奇也忍不住誇林秀玲「戲裡戲外都超有梗」，直說「被她跟羅巧倫同時愛上，壓力真的好大。但她給我特殊待遇，讓我眼裡只有她！」劇情中他還被林秀玲「下藥」，導致眼神全程充滿愛意，霍正奇笑說「我只要演出那種『心裡只有她』的深情眼神就行了，林秀玲壓力才大，她又壞又帥，還要有科學氣場，真的超難演！」

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願望, 林秀玲, 江祖平

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