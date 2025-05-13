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李安首度策展！金馬經典影展30部瘋狂喜劇　 《一夜風流》4K首登台灣大銀幕

記者蕭采薇／台北報導

「2025金馬經典影展」去年推出好萊塢黃金時代的女明星專題，大獲好評。今年則聚焦在1932到1952年間的Screwball Comedy，不但首度針對類型電影深掘，這段時期也是作者風格與明星魅力最燦爛迸發的時候，蒐羅到30部風趣幽默的殿堂經典，也是國際知名導演李安首度參與策展。

▲「2025金馬經典影展」前導視覺，李安導演首度參與策劃。（圖／金馬執委會提供）

▲「2025金馬經典影展」，國際大導李安首度參與策劃。（圖／金馬執委會提供）

本屆經典影展推出的30部作品，就有多達21部名列美國電影學會影史百大喜劇，其中不乏4K修復影片，還有很多是首度登上台灣大銀幕。以獨樹一格的「劉別謙筆觸」名留影史的恩斯特劉別謙、以《一夜風流》創下奧斯卡首次「大滿貫」紀錄的法蘭克卡普拉、曾被高達盛讚為「美國最偉大的藝術家」的霍華霍克斯、好萊塢明星最愛合作的喬治庫克 ，以及率先從編劇跨足導演的普萊斯頓史特吉斯等大師名導等，各有多部電影入選。

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▲「2025金馬經典影展」前導視覺，李安導演首度參與策劃。（圖／金馬執委會提供）

▲「2025金馬經典影展」前導視覺。（圖／金馬執委會提供）

卡萊葛倫、賈利古柏、克拉克蓋博、卡洛朗白、克勞黛考爾白、史賓塞屈賽、凱薩琳赫本、珍亞瑟、詹姆斯史都華、芭芭拉史坦威等不朽巨星的演出，更是魅力四射。諸多迷人的對手戲，把不是冤家不聚頭的精神發揮到極致。

▲霍華霍克斯《育嬰奇譚》劇照。（圖／金馬經典影展提供）

▲霍華霍克斯《育嬰奇譚》劇照。（圖／金馬經典影展提供）

之所以直接援用Screwball Comedy，是因為這個類型譯名紛亂，無論瘋狂喜劇、神經喜劇、脫線喜劇，都是常見的用法，卻又很難直指核心。李安表示他早期的父親三部曲（《推手》、《喜宴》、《飲食男女》）其實都從Screwball Comedy學到不少心法。就連本屆奧斯卡大贏家《艾諾拉》都可看到這個類型的影響。

▲喬治庫克《絳帳海棠春》劇照。（圖／金馬經典影展提供）

▲喬治庫克《絳帳海棠春》劇照。（圖／金馬經典影展提供）

運用得當，往往會有精練漂亮的對白，勢均力敵的表演，導演更可能突破有限空間做出精彩的場面調度。選映的代表作品即使時代久遠，對現今的編導演，依然受用無窮。李安除了推薦創作者來取經，也推薦影迷來見識這些電影如何把俏皮和世故完美融合，他更好奇觀眾看完的反應，希望創作者與觀眾都能重新挖掘其中的技巧和趣味。

▲恩斯特劉別謙《春色平分》劇照。（圖／金馬經典影展提供）

▲恩斯特劉別謙《春色平分》劇照。（圖／金馬經典影展提供）

「2025 金馬經典影展：不是冤家不聚頭」台北場將於7月18日至8月7日展開，台中場映期則在7月25日至8月3日舉行。

 

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