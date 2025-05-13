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AcQUA源少年出道3年曝喜訊！　秉諭自嘲「嬰兒肥→20歲青年」大變身

▲▼ AcQUA源少年7月將登上Legacy開唱。（圖／寬宏藝術提供）

▲ AcQUA源少年7月將登上Legacy開唱。（圖／寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

AcQUA源少年今年將邁入出道3周年，今（13日）宣布將首次加入讚聲演唱會，主題將以時光機當作主軸，與歌迷細數過去到現在的點點滴滴，團員秉諭提到因為主題是關於時光機，會讓他想起成團出道的那一天，會感覺一轉眼已經過了將近三年了，「很感謝我們的友誼，依然像家人般樣的好，感謝這一切的相遇。」

▲▼ AcQUA源少年將和粉絲細數出道以來的點點滴滴。（圖／寬宏藝術提供）

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▲▼ AcQUA源少年將和粉絲細數出道以來的點點滴滴。（圖／寬宏藝術提供）

▲▼ AcQUA源少年7月將登上Legacy開唱。（圖／寬宏藝術提供）

這次的宣傳照特別復刻了團體初期的經典造型，成員們也分享了這幾年來的變化，秉諭笑說自己從「嬰兒肥」變成了20歲的青年，現在更了解自己的表演風格，也更勇敢面對挑戰。莑茗則表示心態上的轉變最大，變得更加樂觀開朗。毓家則很開心能看到大家一起成長，他說：「從出道到現在，我們都一直在向前，從來沒有停下來。」佾暘也覺得自己變得更加成熟，對自己的定位更清楚，面對舞台也更加自信。

隊長莑茗認為站上舞台的每一刻都是全新的，這些回憶都是他最珍貴的片段。團員毓家也提到：「一開始出道時的畫面一直記在我心裡，因為那時候大家團結一心往前衝，是非常難得的經歷。」佾暘則感慨出道前的那段時間，他說：「我們那時候常聊到以後的目標，大家都像是一條心的兄弟，那種感覺真的很特別。」

這次的「時光機」概念中，團員們也各自選擇了《哆啦A夢》中的角色來代表自己。秉諭選了「胖虎」，他笑說團員和工作人員一致認為他像胖虎，讓他覺得又好笑又無奈。莑茗則選擇了「哆啦A夢」，因為他覺得自己在團內就像這個角色一樣，總是在協助大家。毓家則選了「大雄」，因為他希望自己能永遠保持純真與善良，即使遇到挫折，也能找到哆啦A夢般的夥伴。佾暘則笑稱自己是團內的「靜香」，佾暘笑說：「因為是團內的漂亮擔當。」演出將於7月5日登場，門票將於5月16日中午12點開賣。

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