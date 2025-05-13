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肖戰新戲《藏海傳》官宣定檔！　合作95花女星「卡司驚見陳妍希」

記者黃庠棻／台北報導

由鄭曉龍擔任總導演，青年導演曹譯文執導，攜手肖戰、張婧儀、周奇、黄覺等演員領銜主演的年度古裝大戲《藏海傳》於今日宣布將在5月18日正式在Disney+開播。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

曾執導多部膾炙人口經典之作的總導演鄭曉龍，相隔十年再度執掌古裝大戲，與青年導演曹譯文率領團隊重磅回歸，讓《藏海傳》堪稱2025年最備受期待的古裝大作。

作為總導演鄭曉龍攜手導演曹譯文與肖戰首次合作的作品，《藏海傳》對肖戰來說是一次全新的挑戰，不論是在題材類型、角色複雜程度、或表演方式的要求上，皆不同於他以往的古裝題材作品，總導演鄭曉龍更表示肖戰「有突破、戲很好」。

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▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》故事講述了大雍朝欽天監監正蒯鐸之子稚奴一夜之間遭遇滅門慘案，身負血海深仇的他在十年後化名藏海（肖戰飾）回到京城；憑藉堪輿營造技藝和縱橫之術，他在朝堂上站穩腳跟、步步高升，最終沉冤得雪。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰、張婧儀主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

而肖戰在佈局復仇計畫、探查當年真相、追尋公平正義的過程中，他一路智博奸佞，但也經歷著人性的拷問和掙扎；他不斷攪弄風雲，但也意識到自己一步步走入了未知的陰謀危局中。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》的卡司陣容延攬了頂流男星肖戰飾演男主角「藏海」，他將挑戰塑造一個表面沉著冷靜、內心執著堅定，謀略過人又不失善良本性的複雜角色，令觀眾期待不已；「95花」張婧儀飾演身世複雜、智慧過人、且武功不凡的「香暗荼」。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰、張婧儀主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

在劇中，張婧儀和藏肖戰的對手戲層層推進，將成為作品的一大亮點；曾因《小歡喜》中的學渣方一凡而出圈的周奇，則飾演和藏海的關係亦敵亦友「莊之行」，兩人從互相利用到惺惺相惜的過程一波三折、看點十足；而在《開端》、《新生》等熱門劇集中都憑藉著嫺熟的表演獲得觀眾喜愛的黃覺，則飾演權傾朝野、冷酷狠辣的大將軍平津侯，將為觀眾再度呈現全新面貌。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

不僅如此，《藏海傳》還邀請到陳妍希、鍾漢良、《天龍八部》張國強等星光熠熠的實力派卡司陣容參與演出，也讓粉絲們格外期待作品上線。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰、張婧儀主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

《藏海傳》總導演鄭曉龍曾執導《甄嬛傳》、《芈月傳》、《幸福到萬家》等多部膾炙人口的口碑爆款劇集；青年導演曹譯文曾參與過多部鄭曉龍導演的影視作品，跟隨鄭導學習和積累許多寶貴經驗。在《藏海傳》的整個創作過程中，曹譯文導演遵循了鄭導的創作理念，將傳統敘事方式和年輕化視角相結合，力圖打造出一部有品質、有影響力的古裝題材作品。

▲肖戰主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

▲肖戰、張婧儀主演的最新古裝大戲《藏海傳》即將開播。（圖／Disney+提供）

事實上，《藏海傳》早在2024年9月便入選2025優酷年度片單，隨後更榮獲「酷雲數娛年度影響力盛典」2025「年度期待劇集」的榮譽。目前《藏海傳》在網絡平台的預約觀看人數已突破百萬，引發全網熱議，首支預告片發布後，24小時內播放量便突破800萬，肖戰的精湛表演也成為網友的熱議焦點，充分展現了該劇的強大號召力與期待。年度古裝大戲《藏海傳》將於5月18日於Disney+ 正式上線。

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肖戰, 藏海傳, 張婧儀, 周奇, 黄覺, 陳妍希

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