10月嬰燒5天！醫驚喊「馬上轉大醫院」 Terry自責：發炎指數超標14倍

記者潘慧中／綜合報導

《模范棒棒堂》出身的Terry（江振愷）最近上節目透露，小兒子農曆年前歷經一場驚險的高燒事件。他表示，老三本來每天早上都會在家裡亂爬，未料孩子有天突然活動力變差、甚至發高燒至四十度，讓他非常擔憂。

▲Terry小兒子農曆年前歷經一場驚險的高燒事件。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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醫生當時初步判斷小兒子感染A流，所幸及早發現，4天後就退燒了，讓Terry一度以為已控制情況。不料過了一週孩子再度發燒，活動力也再次下降，「但我們就想說沒關係啦，醫生都說4天燒退了就沒事了」，便沒放在心上。直到第5天，孩子完全不吃飯也不太動，而且持續發燒哭不停，夫妻倆才決定再度就醫。

▲Terry小兒子一度發燒到不吃飯也不太動。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



「小兒科醫師一看就說你這馬上轉大醫院！」Terry回憶當下震驚心情，醫生警告：「你這個發炎指數有點高，有可能會急性敗血症。」年僅10個月的兒子被診斷恐有休克死亡的風險，讓他和老婆當場嚇壞。

▲▼醫生警告Terry最好趕快去小兒子去大醫院檢查。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



前往大醫院進一步檢查後發現，Terry小兒子的發炎指數竟然是正常值的14倍，白血球數也偏高，連尿液顏色都異常，醫生甚至懷疑腎臟腫脹，只連緊急住院接受抗生素治療。

▲Terry小兒子當時的發炎指數嚴重超標。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



事後檢查出小兒子感染到大腸桿菌，Terry全家完全不知道背後原因，忍不住陷入自責，幸好住院約一個禮拜後，孩子的發炎指數終於降下來，並逐漸恢復健康。

▲Terry小兒子被檢查出感染大腸桿菌。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）