ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

10月嬰燒5天！醫驚喊「馬上轉大醫院」 Terry自責：發炎指數超標14倍

記者潘慧中／綜合報導

《模范棒棒堂》出身的Terry（江振愷）最近上節目透露，小兒子農曆年前歷經一場驚險的高燒事件。他表示，老三本來每天早上都會在家裡亂爬，未料孩子有天突然活動力變差、甚至發高燒至四十度，讓他非常擔憂。

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲Terry小兒子農曆年前歷經一場驚險的高燒事件。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

[廣告]請繼續往下閱讀...

醫生當時初步判斷小兒子感染A流，所幸及早發現，4天後就退燒了，讓Terry一度以為已控制情況。不料過了一週孩子再度發燒，活動力也再次下降，「但我們就想說沒關係啦，醫生都說4天燒退了就沒事了」，便沒放在心上。直到第5天，孩子完全不吃飯也不太動，而且持續發燒哭不停，夫妻倆才決定再度就醫。

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲Terry小兒子一度發燒到不吃飯也不太動。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

「小兒科醫師一看就說你這馬上轉大醫院！」Terry回憶當下震驚心情，醫生警告：「你這個發炎指數有點高，有可能會急性敗血症。」年僅10個月的兒子被診斷恐有休克死亡的風險，讓他和老婆當場嚇壞。

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼醫生警告Terry最好趕快去小兒子去大醫院檢查。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

前往大醫院進一步檢查後發現，Terry小兒子的發炎指數竟然是正常值的14倍，白血球數也偏高，連尿液顏色都異常，醫生甚至懷疑腎臟腫脹，只連緊急住院接受抗生素治療。

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲Terry小兒子當時的發炎指數嚴重超標。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

事後檢查出小兒子感染到大腸桿菌，Terry全家完全不知道背後原因，忍不住陷入自責，幸好住院約一個禮拜後，孩子的發炎指數終於降下來，並逐漸恢復健康。

▲▼Terry。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲Terry小兒子被檢查出感染大腸桿菌。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

分享給朋友：

追蹤我們：

賈永婕曝「具俊曄每天去看大S」　聊小S復出：她還需要時間

推薦閱讀

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

80cm玻璃娃娃富婆宣布離婚！熬3年還他自由　男星淨身出戶：我食言了

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

李世榮遭謠言、惡評纏身！11年老東家硬起來喊告「絕不接受和解」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

李唯楓「被隱婚妻轟出門」哭了！離婚3原因曝光　妻嫌：待一起很噁

正宮怒了！公開霖霖「吃我老公小頭」鐵證　嗆：同時吃幾根不怕長菜花

李唯楓前妻IG疑批他「沒人品無責任心」！貌美長相曝光　4月談判離婚

鄧紫棋遭酸「被拋棄才寫好歌」　前男友林宥嘉親回黑粉：不要這麼做

李芷霖1點遭疑私密照「近期拍的」！　正面回應親解時間點

2025人氣啦啦隊女神排名出爐！冠亞軍皆韓援　TOP3驚見「最強黑馬」

霖霖捲小三風波！經紀人發聲護航「不該被傷害」　心疼私密照遭惡意散播

吳卓源小三風波過1年「世界不公平」全說了！被瘦子點名吐委屈：水太深

小龍女李芷霖4點聲明再駁當小三！認了「私密照是真」遭前男友偷拍

李芷霖、李芷婷傻傻分不清？她收「打氣私訊」超頭痛　特發照澄清

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Terry, 羅美玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 能量飲當三餐吃！龍龍突狂拉肚子…緊急就醫被診斷「腸胃壞掉」
  2. NONO官司被判2年半　恩師許效舜17字回應了
  3. 24人女團「90分鐘全程對嘴」惹議！　受邀音評人：連主打都對嘴太不尊重
  4. 孫燕姿11年沒開唱太狂！　「高雄2.2萬張門票90秒賣完」最後搶票機會曝
  5. 林俊傑唱一半突被男星下跪！　急喊「我對不起你」原因曝光
  6. NONO涉性侵「一審遭判囚2年6月」　老婆朱海君神隱到底拒回應
  7. 美甲師一句話「揪出40年隱疾」！楊晨熙指甲3跡象不對勁：還好有檢查
  8. babyMINT頂40度高溫成都開唱！　頭暈中暑跪地：真的快撐不住
  9. 肖戰新戲《藏海傳》官宣定檔！　合作95花女星「卡司驚見陳妍希」
  10. 曾經被嘲笑...理想混蛋成軍8年終於官宣「要唱台北小巨蛋」時間曝光

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366