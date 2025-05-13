高慧君媽媽「燒39度全身癱軟」送急診！　她不捨曝病況求集氣

記者黃皓瑋／綜合報導

52歲的女星高慧君以歌手身份出道，之後跨足戲劇圈，曾2度獲得金鐘獎，演技備受肯定。昨（12日）母親節隔天她在臉書發文，透露罹患帕金森氏症的媽媽，突然因為發高燒、全身癱軟被送入急診室，讓她不捨向網友們求集氣。

▲高慧君媽媽因高燒、全身癱軟送醫。（圖／翻攝自Facebook／Tanivu Yatauyungana）



高慧君表示，媽媽日前檢查出腎臟發炎指數過高，被家醫科院長叮囑到大醫院就診，不料媽媽在到醫院門診就診前，就因為全身癱軟無力緊急送醫，又因碰上病床荒只能先待在急診室，讓她無奈表示：「見招拆招，先期待媽媽先度過眼前。」不過她也不忘喊話：「現在醫護很辛苦，請多給他們一些諒解跟包容。」

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▲高慧君不捨透露媽媽病況。（圖／資料照／記者周宸亘攝）



對於媽媽送醫後的狀況，高慧君則透露「就是打3小罐抗生素，等病房」，並表示：「腎是很詭譎的器官，我只希望她得宇宙的眷顧。」她也坦言這是媽媽到台北與她同居後，第一次發燒超過39度，「我不想太擔心，我只想討大家集氣」。貼文一出讓許多網友相當不捨，紛紛留言為她們加油打氣。

▼高慧君臉書貼文。（Facebook／Tanivu Yatauyungana、高慧君 Tanivu Yatauyungana）