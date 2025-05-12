短今被勸該減肥「1個月暴瘦6公斤」！　後遺症曝光粉絲超心疼

記者劉宛欣／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」的人氣成員，平時會透過社群記錄應援日常的她，近日透露在一個月的時間內，一口氣瘦了6公斤，卻也對身體造成了負面影響，對此，她在Threads上分享了網友評價她身材的留言，坦言有身材焦慮。

▲短今坦言在一個月內速速瘦了6公斤，。（圖／翻攝自短今Instagram）

短今11日在Threads分享心聲，談起身材被批評一事。她發文寫道：「曾經有想過！胖就胖～反正我身體健康就好。」直言自己也會在每次健康檢查前看到與體重有關的話題時感到壓力，甚至「要被拿出來鞭一次」，也因此一度對體重數字感到焦慮。近日短短一個月瘦下6公斤，但卻發現應援的時候跳不太起來，比起過去也比較易累。

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▲短今曬出過去網友的留言，坦言有身材焦慮。（圖／翻攝自短今Threads）

貼文中短今也附上過去的網友留言截圖，當時有網友對她直言「減肥啦！」，她僅回應「謝謝你」，沒再多做解釋，該網友則進一步說：「真的！如果要走這圈要想辦法再小隻一點，不能一直聽好聽的。」許多粉絲相當心疼，力挺短今表示「短今真的很棒，拜託酸民們可以善待我們短今，她真的很努力 而且本人真的很瘦了！」、「短今真的瘦了好多⋯拜託大家不要這樣對她，她很棒、很溫柔、很可愛、很漂亮，我喜歡最自然的她」。