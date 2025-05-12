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差36歲爺孫戀將完婚！74歲男星自爆「一週激戰10幾次」

74歲李龍基和38歲未婚妻王青霞。（圖／翻攝自微博）

▲74歲李龍基和38歲未婚妻王青霞。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

被稱為「皇帝專業戶」的香港男星李龍基曾參與《倚天屠龍記》《西遊記 2》《苗翠花》等多部經典影集，近年更和小36歲的大陸女友王青霞（Chris Wong）交往，大談爺孫戀，不過女方2024年因逾期居留等罪名，遭判刑25個月，預計7月7日出獄。74歲的李龍基稍早受訪談到之後會和對方選黃道吉日結婚，還暢談一週可以恩愛10次，吸引大批網友熱議。

根據港媒《香港01》報導，李龍基在11日出席母親節活動時，也透露事隔一年多後終於可以與愛人相聚，相當開心。這位資深男星稍早到TVB Plus《奇情谷》節目擔任嘉賓，在節目錄製現場，他展示了女友在獄中寫給他的410封情書。

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74歲資深男星李龍基和女友王青霞，兩人因年紀相差36歲，戀情備受關注。（圖／攝自IG）

▲74歲資深男星李龍基和女友王青霞，兩人因年紀相差36歲，戀情備受關注。（圖／攝自IG）

李龍基表示，這些信件是王青霞抒發情感的寄託，字裡行間飽含深情。他更透露，兩人書信來往頻繁，每週都會給女友寫信，向她講述行程，也剛好安撫她因外界流言而產生的不安情緒。

李龍基也指出，王青霞一開始並不適應獄中生活，但後來坦然面對， 「再兩個月不到就可以出來了，很多陰霾已經沒有了，準備迎接光輝未來。」他坦言，自從未婚妻被羈留後，自己都會持續探望她，「我要一直給她信心，剛開始每天都有見她，但現在每個月只有兩次，都沒有間斷。」

當被追問幸福秘笈時，李龍基還在現場深蹲30下並自豪表示，「要保養才能跟上年輕人！」至於一週恩愛的次數，他則笑回「十幾次啦」，隨後改口表示「正常啦」。

針對結婚的部份，李龍基表示，他與未婚妻相識這麼久都「還沒見家長」，原來，女方父母是反對的，原因是年齡差距很大，但是後來她的父母開始接受李龍基，「因為他們改變不了她的女兒，她的女兒喜歡這個男人，但是我也要見一見她父母。」

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