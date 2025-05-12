陳庭妮結婚胡宇威2年認「暫無生子計畫」　被問宥勝復出沈默了！

記者黃庠棻／台北報導

藝人胡宇威和陳庭妮在經過多年低調戀愛後，於2023年7月在紐約完成婚姻登記，婚後夫妻倆便不時會在社群網站上曬恩愛，4月底才慶祝完女方的36歲生日。今（12）日陳庭妮與張艾嘉一同出席公益活動，被問到生子計畫也做出回應。

▲胡宇威與陳庭妮在2023年結婚。（圖／翻攝自Facebook／胡宇威 Geo Fans Club ）

陳庭妮今（12）日出席「台灣世界展望會2025飢餓三十-搶救奮力生存的孩子」啟動記者會，與張艾嘉合體共同擔任代言人，透露自己過去是九二一大地震的受災戶，當時東勢老家在地震過後倒了一半，坦言「家中也有許多親戚是因為九二一而成為天使的」，因此讓她直到現在都還很怕碰到地震。

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▲張艾嘉與陳庭妮出席「台灣世界展望會 2025飢餓三十-搶救奮力生存的孩子」啟動記者會。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，陳庭妮與胡宇威結婚近2年，目前仍未籌辦婚禮，這一次因為參與世界展望會的活動，與花蓮許多小孩有所接觸，被問到自身的生子計畫，她低調回應「沒有啦，我覺得有當然很好，與其現在去替我擔心這些還沒發生的事，我們現階段應該把更多的心力關心這些不容易生存的孩子」，強調「現在就是，沒有多想」。

▲陳庭妮目前沒有生子計畫。（圖／記者李毓康攝）

此外，陳庭妮2011年時曾跟宥勝合作偶像劇《真愛找麻煩》，近期男方陷入性騷風波又想復出，還傳出與老婆慈惠離婚的消息。陳庭妮表示拍完戲之後就沒有與對方聯繫，被問及對男方目前演藝工作中斷的看法，她還在思索、沈默了幾秒就被工作人員打斷，表示題目與活動無關，不方便回答。