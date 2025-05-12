雙胞胎佩佩揭「母女睡前儀式」　育兒術超暖網友狂讚

記者許逸群／台北報導

被譽為「最美雙胞胎」女星佩佩（蔡佩伶），昨（11日）母親節在社群發布影片，透露自己睡前的儀式感小秘密，就是要講睡前故事給女兒咪咪獎聽。她分享講睡前小故事給孩子聽，或是在睡前跟孩子聊天與溝通，提倡滿足孩子睡前儀式感的情緒價值，對於孩子日後的身心發展相當重要，網友聽完也大讚她的育兒術。

▲雙胞胎佩佩和女兒「咪咪獎」每日睡前都有說故事的環節。（圖／上品寢具床墊館提供）

佩佩為了養育女兒，特別去鑽研進修兒童發展課程，不僅研讀華南師範大學心理學碩士，更是兒童全腦開發師，也是英國政府認證（TQUK）的國際心理諮詢師，經常在社群平台與網友討論育兒問題，之前曾分享女兒「0.5秒起床」的影片和讓小孩「10秒睡著」的超神育兒術影片，獲得眾多網友熱議讚美。

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佩佩分享女兒咪咪獎的趣事，說母女倆經常在吃早餐的時候，她會一邊幫咪咪獎綁頭髮，一邊交換母女昨晚的夢境，因為半夜常聽到咪咪獎說夢話，甚至有時候咪咪獎還會突然高歌幾句。佩佩笑著說：「都會想知道咪咪獎到底夢到了什麼啊？這麼歡樂，就在夢中也要盡情搞笑歡唱。」

▲母女倆不忘祝全天下的媽媽「母親節快樂」。（圖／上品寢具床墊館提供）

咪咪獎今年送的母親節禮物高歌一曲《當你的小孩真好》，立志日後要歡唱一輩子的咪咪獎，還規劃要開設自己的歌唱頻道，佩佩也表示會全力支持。母女情深溢於言詞，影片最後佩佩和咪咪獎也溫馨祝福天下的媽媽「母親節快樂」。