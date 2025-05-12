詐騙新招！熊熊突接醫院通知「有人拿妳證件領藥」 穿睡衣衝警局

記者潘慧中／綜合報導

熊熊（卓毓彤）儘管近年將重心放在照顧女兒上，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她11日在社群網站透露「剛剛發生一件超可怕的事情」，原來是接到台東榮民醫院的來電，被通知有人拿著她的身分證和健保卡要代領「身心障礙科的藥物」，而處方箋則來自內湖康寧醫院，讓她相當傻眼。

▲熊熊遇到詐騙集團。（圖／翻攝自Threads／beargenie）



熊熊解釋接到電話當下，她人根本在台北，而且「身分證跟健保卡在我老公錢包裡」，她不但從未在台東看過醫生，也沒在康寧醫院看過身心障礙科，代領藥者更是完全不認識的人，種種疑點讓她懷疑是否遇上詐騙。

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對此，熊熊立刻先在網路上做筆錄，但同時也越想越不解，「這是什麼新型詐騙嗎？」對於個人資料疑似外洩並被冒用，她感到非常震驚與不安。

▲▼熊熊最後還直接穿著睡衣去警局問個清楚。（圖／翻攝自Instagram／beargenie）



熊熊後來還直接穿著睡衣前往警局詢問，「結果真的是詐騙！被自己蠢哭。」她在貼文中坦率分享經過，提醒大眾留意證件保管與可能出現的詐騙手法。

熊熊Threads全文：

剛剛發生一件超可怕的事情

台東榮民醫院打來說：

有人拿著我的身分證+健保卡

要幫我代領身心障礙科的藥

然後是內湖康寧醫院開的處方簽

但我人在台北

身分證跟健保卡在我老公錢包裡

沒在台東看過醫生

沒在康寧醫院看過身心障礙科

那個代領藥的人我也完全不認識

然後我現在要線上做筆錄⋯

這是什麼新型詐騙嗎？？

結果真的是詐騙！我還穿睡衣跑到警察局問被自己蠢哭