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許富凱挑戰《浪流連》飆破音糗了！　高EQ神回1句話全場轟動

▲▼許富凱母親節一連兩天開唱。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）

▲許富凱母親節一連兩天開唱。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）

記者翁子涵／台北報導

金曲歌王許富凱選在母親節檔期10、11日一連兩天舉辦「拾歌Plus」2025讚聲演唱會，他在演出一開始就開門見山：「這次演出都不會唱我自己的歌！」定調了這次演出要再度傳承經典台語歌的核心：「台語老歌要傳承下去，讓年輕朋友知道！拾歌主題把經典歌重新演繹，唱出來感覺不一樣，讓我們用這些旋律回到美好年代！」許富凱也感性承諾：「每一年五月，不管在哪個場地，都很像另類的托嬰中心！不管多大多小舞台，希望每年都可以陪伴大家過母親節！」

▲▼許富凱一口氣飆唱多首歌曲寵粉。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）

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▲▼許富凱一口氣飆唱多首歌曲寵粉。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）

▲▼許富凱母親節一連兩天開唱。（圖／何樂音樂X寬宏藝術提供）

昨晚最大亮點，莫過於許富凱挑戰茄子蛋的〈浪流連〉時，在最後吶喊高音飆破了音，他自嘲：「以前我是完美主義，長大後才體悟在這個破人生裡，一個破音算什麼呢！」他決定當場再挑戰一次，果然成功飆唱了那顆完美高音，全場立即給予熱烈的掌聲迴響。

這次演出對許富凱絕對是極大挑戰，兩場得準備近40首不同的曲目，包含黃乙玲〈感謝無情人〉、〈無字的情批〉、陳美鳳〈無情放袂記〉、江蕙〈無言花〉、〈返來我身邊〉、陳小雲〈舞女〉、〈愛情的騙子我問你〉等，現場許多粉絲聽得頻頻拭淚，他趕緊安慰：「不要太沈重，該放下就放下，如果現在過的很幸福，再回頭去看，才知道要感謝當初那個無情的人！」

演唱會最後，許富凱誠摯說：「謝謝你們，這些年不管晴天雨天，風風雨雨，都陪我走過這些年！」看著視訊播放著粉絲與他的各式紀念合照，也讓他控制不了情緒潰堤流淚。兩場演出的尾聲，許富凱都特別獻唱了從未曝光的新歌〈會記得喔〉，這是他默默籌備的音樂作品要作為送給大家的母親節賀禮，這次許媽媽兩場也都坐在台下聆聽兒子的演出。
 

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