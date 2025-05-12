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台3萬健身網紅「婚後被抓包偷吃不同教練」！公開懺悔：用餘生彌補

慣性背叛1／劉雨柔前男友婚後多次出軌　向老婆道歉：我的道德失守

▲健身網紅鄒政翰在社群網站有3.9萬粉絲。（圖／翻攝自鄒政翰IG／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

健身網紅鄒政翰擁有壯碩身材，時常在社群網站分享參加健美比賽的照片以及健身成果，偶爾也會分享與老婆放閃的生活，家庭看起來十分幸福美滿。不過時報周刊CTWANT先前接獲讀者爆料，稱鄒政翰在老婆懷孕時外遇，對此鄒政翰也發文向老婆道歉，表示他的道德失守，必須承擔一切的後果。

慣性背叛1／劉雨柔前男友婚後多次出軌　向老婆道歉：我的道德失守

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▲本刊接獲爆料稱鄒政翰婚後多次出軌。（圖／翻攝自鄒政翰IG）

本刊讀者表示，鄒政翰在老婆懷孕時與其他健身教練搞外遇，被發現後不僅沒有改過自新，之後再度被抓包與不同的健身教練亂搞，讓旁人看了直搖頭。其實鄒政翰2年前曾發文感謝老婆，表示：「有大大小小的事，也吵過無數的架，包容了我一堆的蠢事，唯一不變的事情是妳還是陪著我。」真摯告白現在看起來格外諷刺。

慣性背叛1／劉雨柔前男友婚後多次出軌　向老婆道歉：我的道德失守

▲兩年前鄒政翰告白老婆，現在卻爆出外遇醜聞。（圖／翻攝自鄒政翰IG）

在本刊接獲爆料後不久，鄒政翰就在社群網站PO出全黑的照片，表示自己是帶著極度沉重與羞愧的心情寫下這些文字，並說：「我必須誠實面對大家，我在過去的時間裡，做出了極其錯誤的行為，對我的伴侶不忠，我沒有任何藉口，這是我個人的道德失守，是我必須承擔的一切後果。」

慣性背叛1／劉雨柔前男友婚後多次出軌　向老婆道歉：我的道德失守

▲鄒政翰發文向老婆道歉。（圖／翻攝自鄒政翰IG）

鄒政翰也向家人與伴侶致上最深的歉意，「因為我的自私與軟弱，傷害了最親近、最信任我的人。我知道這種傷害不是一句對不起就能抹去或是挽回什麼，我願意用行動彌補，無論這需要多久，從現在開始我將付出最誠懇切實際的行動改變，重新學會如何成為一個有擔當、有誠信的人。」

慣性背叛1／劉雨柔前男友婚後多次出軌　向老婆道歉：我的道德失守

▲鄒政翰承諾會努力修復與老婆的關係。（圖／翻攝自鄒政翰IG）

最後鄒政翰承諾會盡全力專注於面對自己、修復關係與反省人生，並謝謝老婆長久以來的照顧與包容，信誓旦旦地說：「（老婆）對我曾經的信任與愛，我無以為報，我將用餘生去努力彌補，也希望這份公開的懺悔，是我重塑彼此關係的起點。」

慣性背叛1／劉雨柔前男友婚後多次出軌　向老婆道歉：我的道德失守

▲多年前鄒政翰向劉雨柔求婚成功，最後仍以分手收場。（圖／翻攝自鄒政翰、劉雨柔IG）

其實這並非鄒政翰第一次有劈腿傳聞，他過去曾與劉雨柔交往，還在直播中向女方求婚成功，結果沒過多久兩人就分手，雖然劉雨柔受訪時解釋是因為彼此不信任，加上遠距離才選擇分手。不過外界都懷疑「不信任」的原因為男方劈腿，當時鄒政翰爆氣發文表示：「麻煩別再問是不是我劈腿了好嗎？下次誰在（再）問我我會直接爆氣，然後打斷你的腿，謝謝。」但是之後他便將這篇文刪除。

關於鄒政翰被爆出軌一事，本刊傳訊詢問他的經紀人，但在截稿前未得到回應。

延伸閱讀
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