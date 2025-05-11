大S一句話敲定《流星花園》　柴智屏憶選角內幕：毫無抵抗決定是她

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，9日小S發起活動，邀請眾星好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，「偶像劇教母」柴智屏也不例外，今（11）日在臉書發文曬出合照，感性分享自己對大S的懷念及感謝，同時也透露，當年因為對方堅定的眼神，而答應讓她演《流星花園》。

▲柴智屏發文憶大S。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

柴智屏回憶與大S合作《流星花園》時的過程，她坦言最難忘的，就是2001年籌備該劇時，與對方初次見面的場景。當時她原本沒考慮以活潑搞怪形象走紅的大小S飾演「杉菜」一角，但因為大S外型亮眼、擁有一頭長髮，讓她決定約對方聊聊，沒想到對方一見面就對她說：「我妹說，我一定要演《流星花園》！」讓她留下深刻的印象。

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▲柴智屏擔任《流星花園》製作人。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

柴智屏提到，當時她原以為大S更適合演有個性的「白鳥麗子」，沒想到對方卻當場反駁：「這樣才能表現我的演技啊！」她感動大S眼神中的決心與自信，形容自己毫無抵抗力，所以當場就決定由大S擔任《流星花園》女主角，「她是那麼清楚、毫不掩飾自己想要什麼的個性，決定了我們一起要在華語世界締造奇蹟的發生。」

▲柴智屏在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

柴智屏在文末除了感謝大S，也特別提到小S對姊姊的影響力，「不是只有你依賴熙媛，熙媛也很聽你的話，你的力量也給了她信念！請繼續將你的力量給予愛你的人們！」最後，她也不忘向徐媽媽喊話：「請好好愛護自己。」

【柴智屏臉書全文】

想到大S的事何其多！

最關鍵的當然就是2001年

我正籌備流星花園

本來以搞怪美少女著稱的SOS徐氏姐妹，並沒有在鄰家少女衫菜的想像人選之內

但因為大S長的漂亮又一頭長髮

就約她出來見面聊聊

沒想到她見面對我說的第一句話就是：我妹說，我一定要演流星花園！

我跟大S說：你比較像有個性的白鳥麗子吧？

大S說：這樣才能表現我的演技啊！

看著她如此堅定的眼神

我毫無抵抗力的決定就是她了！

她是那麼清楚的、毫不掩飾自己想要什麼的個性，決定了我們一起要在華語世界締造奇蹟的發生。

因此，親愛的大S我感謝你的支持與堅持！

還有，親愛的熙娣，不是只有你依賴熙媛，熙媛也很聽你的話，你的力量也給了她信念！請繼續將你的力量給予愛你的人們！

#大S影響我最深的1件事

#我最想念大S的一件事情

#徐媽媽請好好愛護自己