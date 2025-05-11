ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S一句話敲定《流星花園》　柴智屏憶選角內幕：毫無抵抗決定是她

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，9日小S發起活動，邀請眾星好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，「偶像劇教母」柴智屏也不例外，今（11）日在臉書發文曬出合照，感性分享自己對大S的懷念及感謝，同時也透露，當年因為對方堅定的眼神，而答應讓她演《流星花園》。

▲▼柴智屏。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

▲柴智屏發文憶大S。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

柴智屏回憶與大S合作《流星花園》時的過程，她坦言最難忘的，就是2001年籌備該劇時，與對方初次見面的場景。當時她原本沒考慮以活潑搞怪形象走紅的大小S飾演「杉菜」一角，但因為大S外型亮眼、擁有一頭長髮，讓她決定約對方聊聊，沒想到對方一見面就對她說：「我妹說，我一定要演《流星花園》！」讓她留下深刻的印象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼柴智屏。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

▲柴智屏擔任《流星花園》製作人。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

柴智屏提到，當時她原以為大S更適合演有個性的「白鳥麗子」，沒想到對方卻當場反駁：「這樣才能表現我的演技啊！」她感動大S眼神中的決心與自信，形容自己毫無抵抗力，所以當場就決定由大S擔任《流星花園》女主角，「她是那麼清楚、毫不掩飾自己想要什麼的個性，決定了我們一起要在華語世界締造奇蹟的發生。」 

▲▼柴智屏。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

▲柴智屏在臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／柴智屏）

柴智屏在文末除了感謝大S，也特別提到小S對姊姊的影響力，「不是只有你依賴熙媛，熙媛也很聽你的話，你的力量也給了她信念！請繼續將你的力量給予愛你的人們！」最後，她也不忘向徐媽媽喊話：「請好好愛護自己。」

【柴智屏臉書全文】

想到大S的事何其多！
最關鍵的當然就是2001年
我正籌備流星花園
本來以搞怪美少女著稱的SOS徐氏姐妹，並沒有在鄰家少女衫菜的想像人選之內
但因為大S長的漂亮又一頭長髮
就約她出來見面聊聊
沒想到她見面對我說的第一句話就是：我妹說，我一定要演流星花園！
我跟大S說：你比較像有個性的白鳥麗子吧？
大S說：這樣才能表現我的演技啊！
看著她如此堅定的眼神
我毫無抵抗力的決定就是她了！
她是那麼清楚的、毫不掩飾自己想要什麼的個性，決定了我們一起要在華語世界締造奇蹟的發生。
因此，親愛的大S我感謝你的支持與堅持！
還有，親愛的熙娣，不是只有你依賴熙媛，熙媛也很聽你的話，你的力量也給了她信念！請繼續將你的力量給予愛你的人們！
#大S影響我最深的1件事
#我最想念大S的一件事情
#徐媽媽請好好愛護自己

分享給朋友：

追蹤我們：

【太想念惹】兒快兩周沒見到軍人爸！緊抱他貼臉狂親...媽傻眼XD

推薦閱讀

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

小優轉戰直播求復出！　平台爆「她早被封殺」2雷點惹怒廠商

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

S媽母親節Po三女兒合影！喊話：美容大王回來了　大S「AI告白」逼哭網

陳曉東「差評」GD演唱會遭出征！　粉絲暴怒：最起碼的尊重都不會

小龍女李芷霖爆偷吃人夫！　經紀公司急上火線發聲

百萬YTR全妝自拍「能混BTS還是只能SJ」　粉絲怒控貶低…刪文道歉

小龍女李芷霖遭控偷吃人夫「私密照外流」！經紀公司蒐證喊告：絕不寬貸

大S「閃婚前秘密對話」曝光！聽完立刻閃嫁汪小菲　郭靜純：她是小女人

11歲童星「13次心臟驟停」！　父母忍痛拔管：我們和她都痛苦

小龍女霖霖否認偷吃人夫！　曾訴苦「每任最愛都不是我」片段被挖

許維恩出國脫了「比基尼包不住超兇上圍」！PO辣照被尪發現：沒有要妳發

跟黃子佼和解挨罵！　吹哨者淚崩揭「殘忍內幕」：在檢察官前淚流不止

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 徐熙媛, 猝逝, 過世, 柴智屏, 小S, 徐熙娣, 流星花園

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 李翊君母親節合體女兒王敏淳　檢場現身「大秀隱藏技能」全場看呆
  2. 黃正杰過世21天「入夢找前女友」　雪碧曝細節：我很內疚
  3. 白種元公司爭議連環爆！加盟主控「強迫簽租約還灌水」怒轟詐欺
  4. 吳申梅開唱「大咖天后坐台下」！ 　手舉燈牌力挺「私下真實關係」曝
  5. 大S一句話敲定《流星花園》　柴智屏憶選角內幕：毫無抵抗決定是她
  6. 李四端皈依佛門！突從「從樓梯重摔」痛苦3個月　醒悟：佛祖要給警惕
  7. 《我是歌手4》歌王致列來台開唱　「母親節前夕」致敬具俊曄
  8. 蘇晏霈斷聯媽媽5天藏玄機！母親節前夕才致電被要「大筆孝親費」
  9. 給GD演唱會差評遭出征！陳曉東澄清：無惡意，他是good performer
  10. 白冰冰出國「行李又被放生」　喊話航空公司：能用心點嗎？

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366