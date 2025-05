范冰冰遭封殺7年「母親節發文了」！同框凍齡媽 1.2萬人驚：基因太強大

記者潘慧中/綜合報導

大陸女星范冰冰自2018年涉及逃漏稅受調查,在自己國家已無演藝作品,形同被封殺。儘管如此,她仍不時在Instagram分享生活點滴,像是11日就上傳了一系列的母女合照,立刻吸引1.2萬人按讚直誇:「美女基因超強!」

▲范冰冰母親節發文了。(圖/翻攝自Instagram/bingbing_fan)



為了慶祝11日的母親節,范冰冰特地發文,並用英文寫下「Happy Mother’s Day, Mom Wishing you joy every single day! And happy Mother’s Day to all the amazing moms out there!(母親節快樂,媽媽,願妳每天都充滿喜悅,也祝所有偉大的媽媽們,母親節快樂!) 」

▲▼范冰冰和媽媽一樣美麗。(圖/翻攝自Instagram/bingbing_fan)



照片中,可以看到范冰冰穿著一件淡雅的青綠色洋裝,宛如古代女子,氣場十足;媽媽則是穿著黑色透膚長袖上衣,搭配粉色絲巾圍繞於肩,展現溫婉氣質。

▲▼范冰冰和媽媽的美貌備受網友誇讚。(圖/翻攝自Instagram/bingbing_fan)



不只這樣,范冰冰的媽媽還換了不少套衣服,無論是充滿春日氛圍的印花洋裝,或是深藍色洋裝搭配粉色寬沿帽,又或者格紋外套和粉色絲巾,散發出古典美人的風采。