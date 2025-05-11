范冰冰遭封殺7年「母親節發文了」！同框凍齡媽 1.2萬人驚：基因太強大

記者潘慧中／綜合報導

大陸女星范冰冰自2018年涉及逃漏稅受調查，在自己國家已無演藝作品，形同被封殺。儘管如此，她仍不時在Instagram分享生活點滴，像是11日就上傳了一系列的母女合照，立刻吸引1.2萬人按讚直誇：「美女基因超強！」

▲范冰冰母親節發文了。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）



為了慶祝11日的母親節，范冰冰特地發文，並用英文寫下「Happy Mother’s Day, Mom Wishing you joy every single day! And happy Mother’s Day to all the amazing moms out there!（母親節快樂，媽媽，願妳每天都充滿喜悅，也祝所有偉大的媽媽們，母親節快樂！） 」

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▲▼范冰冰和媽媽一樣美麗。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）



照片中，可以看到范冰冰穿著一件淡雅的青綠色洋裝，宛如古代女子，氣場十足；媽媽則是穿著黑色透膚長袖上衣，搭配粉色絲巾圍繞於肩，展現溫婉氣質。

▲▼范冰冰和媽媽的美貌備受網友誇讚。（圖／翻攝自Instagram／bingbing_fan）



不只這樣，范冰冰的媽媽還換了不少套衣服，無論是充滿春日氛圍的印花洋裝，或是深藍色洋裝搭配粉色寬沿帽，又或者格紋外套和粉色絲巾，散發出古典美人的風采。