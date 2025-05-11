林志玲第一次見大S「還沒出道」曝笑容背後真面目　心疼喊話小S！

記者黃庠棻／台北報導

大S（徐熙媛）11日離世滿百日，恰逢遇到母親節，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。「第一名模」林志玲與大小S頗有私交，她也在社群網站上分享與大S第一次見面的過程，引起熱議。

▲S媽仍陷在大S過世的悲傷中。（圖／翻攝自FACEBOOK）

林志玲在社群網站上曬出一張與大S的合照，透露自己第一次見到對方並非在活動或是節目錄製中，當時的她還沒出道，正巧在一個冰淇淋店偶遇，她分享「第一次看到明星，心裡想著『怎麼有一個女孩子可以有這麼美麗的笑容，連眼睛都是笑著的』，從來沒有忘記過那一天妳所散發出來的光芒」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林志玲發文悼念大S。（圖／翻攝自Instagram／chiling.lin）

隨後，林志玲進入演藝圈，終於與大S本人有了接觸，她回憶「認識妳之後，才知道那雙會笑的眼睛背後，充滿著巨大的勇氣和堅強。是一種笑著面對人生無悔，選擇勇往直前的性格。很欣賞，有時候也很心疼。因為妳，給了許多女孩要堅持信念做自己的榜樣。思念～有如懷念一段最美好的時光。」

▲林志玲分享與大S第一次見面的過程。（圖／翻攝自Facebook／大S徐熙媛）

最後，林志玲隔空告白大S「希望妳在遠方很好」，更心疼喊話「希望小S很好；希望徐媽媽也要好好的。」這一段悼念好友的文章皆用正向、溫暖的詞語表達，讓大批網友都相當感動，紛紛留言「志玲姐姐永遠散發出正向和樂觀的光芒，妳是最溫暖的太陽和耀眼的星星」、「謝謝志玲分享」、「謝謝志玲姐姐的溫暖能量」，引起熱議。