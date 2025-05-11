大S離世百日！范曉萱哀痛發聲「失去妳像少了一顆內臟」　真情喊話好姐妹

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）11日離世滿百日，恰逢遇到母親節，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。情同姐妹的范曉萱也首發聲，分享兩人的合照，並哀痛表示：「失去妳就像自己少了一顆內臟、很痛、不捨、不完整！雖然至今仍覺得很不真實、像妳對所有人開了一個大玩笑、但我會一直將妳放在我的心上、陪伴我左右、永誌不渝！」

▲范曉萱發聲想念大S。（圖／翻攝自Facebook／范曉萱）

范曉萱在大S離世後，始終低調未曾發文，只現身在大S私下告別聚會，當時她彈鋼琴送別姐妹。如今小S發起活動，范曉萱在大S滿百日這天，在社群憶起大S的好，表示喜歡她的所有，「喜歡妳總是看到別人的優點，喜歡妳的open mind尊重每個人的選擇，喜歡妳總是鼓勵大家朝著自己的夢想邁進 ，喜歡妳從不吝嗇妳的讚美和直言。」

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▲▼范曉萱想起與大S的點點滴滴。（圖／翻攝自微博／我们是真正的朋友_四姐妹）

范曉萱表達深深的思念，喊話：「我想妳 ！我太想妳了！想到覺得妳無處不在，所以我常常跟妳說話，像以前一樣、把心裡的話都與妳分享！我會帶著妳的善良、美好、仗義、幽默、勇敢，繼續好好地活！延續妳的精神、令妳永生。身為妳的好姐妹，是我此生的幸運，妳的份我們幫妳活！感謝妳曾是我生命中美好的過客！去過妳嚮往的逍遙日子吧！咱們後會有期！」她更祝福好友自由自在地前往更好的層界繼續修行，而自己也會好好生活，「祝福妳已解脫病痛和人間的是非恩怨、愛恨糾葛！」