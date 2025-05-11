大S匿名捐款100萬「超暖對話曝光」！　賈永婕揭她善舉：當時深陷離婚官司

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）11日離世滿百日，恰逢遇到母親節，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。賈永婕9日曬出與大S過往的合照，向好友表達深切的思念，昨（10日）再公開兩人私訊內容，分享大S在疫情期間一口答應捐款100萬，做了善事卻不宣揚，表示可以用匿名的方式，讓她誇讚好友是「有情有義的人」。

▲賈永婕揭大S暖舉。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）



賈永婕表示「要分享大S是如何的慷慨善良」，提到翻到兩人2021年的對話，當時大S深陷離婚官司，壓力很大的時候，但當她知道自己正在為疫情嚴重的馬來西亞募集呼吸器，二話不說就加入捐款的行列，「她說不用特別提到她的名字，還開玩笑的說可以說是演藝圈一對神秘姐妹的捐款。是的傳說中的神秘姐妹一直是很多公益活動的捐款人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲大S一口答應捐款。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

對話中更可見大S說「越快能救越多人」，心繫著每一位需要幫助的人，賈永婕說：「事隔多年，我就是要讓大家知道大S是一位明星俠女，爽快、果斷、有情有義。這樣的熙媛，我們怎麼可能不想念她。大S謝謝你為世界帶來的美好。她爽朗堅毅甜美的聲音還留在我的手機裡⋯但我還是無法聽完。」