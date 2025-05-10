一線女星國外秘生子！《三十而已》江疏影遭點名　工作室「呵呵」冷回

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸知名娛樂狗仔張小寒9日釋出新爆料，以漫畫形式指稱某「一線氣質女星」曾以留學名義赴國外秘密生下私生子，孩子的生父為已婚富商，不少女星因此遭懷疑，前幾年靠著《三十而已》翻紅的江疏影也受害，對此，江疏影工作室在同一日發聲，簡單「呵呵」兩字，被解讀為是在嘲諷爆料者與把矛頭指向她的人。

▲江疏影被影射是張小寒爆料的女主角。（圖／翻攝自江疏影工作室微博）

爆料中提到的「留學經歷」、「與男星分手」等細節，引發網友猜測該女星為江疏影，並迅速掀起討論潮。江疏影過往曾留學英國、與富二代張康陽的緋聞，與胡歌的戀情等，被挖出與爆料細節對應，相關話題登上熱搜。然而，爆料內容並未提供實質性證據，因此同日，江疏影工作室僅以「呵呵」二字回應。

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▲江疏影工作室簡短回應。（圖／翻攝自江疏影工作室微博）

江疏影工作室的簡短回應被解讀為「蔑視謠言」，有支持者認為，該回應展現了江疏影一貫的冷靜風格，畢竟也沒必要「對號入座」，然而，部分粉絲則表達不滿，要求工作室採取法律行動澄清事實，質疑此次處理方式過於敷衍。專家則分析指出，匿名爆料和漫畫形式的影射在法律層面難以追責，簡短回應可能是為了降低事件熱度的策略，但也可能因缺乏明確行動而加劇外界猜測。