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「北影新人」陳泰河再奪金穗最佳演員　楊雅喆盛讚：台灣另類爆款情聖

記者蕭采薇／台北報導

第47屆金穗獎頒獎典禮剛落幕，曾是北影「非常新人」的演員陳泰河以《青春的回擊殺球》和《囚犬》同時獲獎，與楊富江、朱芷瑩、張寗一同拿下「最佳演員」。評審楊雅喆盛讚他「有朝一日可以成為台灣另類爆款情聖。」他在片中飾演桌球選手，為此開拍前特訓兩個月桌球。

▲金穗獎最佳演員陳泰河在《青春的回擊殺球》飾演桌球選手 為此還特訓兩個月有餘。（圖／公視提供）

▲金穗獎最佳演員陳泰河在《青春的回擊殺球》飾演桌球選手 為此還特訓兩個月有餘。（圖／公視提供）

公視學生劇展作品《青春的回擊殺球》成為最大贏家之一，共獲得最佳學生劇情片、最佳演員陳泰河（同時憑藉《囚犬》獲獎）、以及最佳音樂音效（張舒寧、康銪倫、黃懿梅、李佳蓉、蔡宜容、許韻羯）等三項大獎。

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導演王浩泰提到作品是「找回夢想初衷的故事」，他從大學踏入影像創作至今已十年，過程中常懷疑「自己是否適合這行？」獲獎讓他得以繼續追逐夢想。他感性地感謝家人與父母，但也惋惜表示「奶奶在我確定可以放映這部片的前一週離世了，很遺憾沒能讓奶奶看到這部片。」也期盼將獎項獻給天上的奶奶，他有感地說「終於可以開心跟奶奶講『我可以畢業了。』」

▲陳泰河、楊富江獲第47屆金穗獎最佳演員獎，導演王彥蘋執導公視新創短片《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎。（圖／金穗獎提供）

▲導演王浩泰（右）《青春的回擊殺球》，獲第47屆金穗獎最佳學生劇情片等三項大獎。（圖／金穗獎提供）

陳泰河在《青春的回擊殺球》與飾演命理老師的黃迪揚有多場逗趣對手戲，，也感謝導演王浩泰在訓練過程陪伴，「並願意相信我做得到」。此外，他也感謝《囚犬》導演顏皓軒心思細膩，幫助他找到了片中「阿河」這角色。獲獎後他有感地說「為自己很幸福，希望大家有夢就去闖、相信自己，相信自己的特質值得被看見。」

▲陳泰河、楊富江獲第47屆金穗獎最佳演員獎，導演王彥蘋執導公視新創短片《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎。（圖／金穗獎提供）

▲陳泰河獲第47屆金穗獎最佳演員獎。（圖／金穗獎提供）

公視學生劇展作品《留學生》的台、越混血演員楊富江也榮獲本屆最佳演員。評審夏于喬讚賞她「賦予角色生動真實的情感，自然的肢體動作與細膩的眼神，令觀眾目不轉睛。」楊富江表示，《留學生》是一個關於在異鄉學會堅強與脆弱的故事。她特別感謝在台灣這片土地上所有的留學生和越南同胞，是他們給予了她許多創作養分。

▲陳泰河、楊富江獲第47屆金穗獎最佳演員獎，導演王彥蘋執導公視新創短片《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎。（圖／金穗獎提供）

▲楊富江以公視學生劇展《留學生》獲第47屆金穗獎最佳演員獎。（圖／金穗獎提供）

楊富江也提到，這是她人生第一座演員獎，「這一路走來，要謝謝自己一直有堅持下來。」也笑說：「歡迎導演們多多找我拍片，一切好談，真的！」

▲公視新創短片《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎，中為演員徐鈞浩。（圖／公視提供）

▲公視新創短片《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎，圖為演員徐鈞浩。（圖／公視提供）

評審團特別獎頒給了公視新創新創短片《翌日》。導演王彥蘋將偶像與粉絲之間的故事處理得別具光彩，把失去與死亡轉譯為祝福，獲評審楊雅喆肯定為「台灣新世代的類型電影於此誕生」。導演王彥蘋表示，《翌日》講述了粉絲對偶像單純的喜歡與愛戀，同時也描述了「失去」；她相信愛之所以強大，是因為其核心的單純，即單純地祝福所愛、接受他的一切。

▲陳泰河、楊富江獲第47屆金穗獎最佳演員獎，導演王彥蘋執導公視新創短片《翌日》獲第47屆金穗獎評審團特別獎。（圖／金穗獎提供）

▲導演王彥蘋執導公視新創短片《翌日》，獲第47屆金穗獎評審團特別獎。（圖／金穗獎提供）

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金穗獎, 陳泰河, 楊富江, 王彥蘋

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