八點檔女星前夫驟逝！　許效舜悲曝內幕：所有人倒了他還在喝

▲王彩樺和許效舜出席藍寶石大歌廳。（圖／高雄流行音樂中心提供）



記者翁子涵／台北報導

王彩樺和許效舜今（10日）在高雄流行音樂中心的「2025真愛秀‧藍寶石大歌廳」接力開唱，談到三立《超級夜總會》前監製、女星江泳錡的前夫楊煥喻日前離世，王彩樺難掩悲傷情緒，哽咽地說：「真的要珍惜一切，那天聽到心裡揪了一下，有發訊息給泳錡，請她保重身體、節哀，她說她真的很不好。」更不捨地說：「他對我們都非常照顧，人很好。」

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▲▼王彩樺和許效舜不捨好友楊煥喻猝逝。（圖／高雄流行音樂中心提供）



而許效舜也感慨楊煥喻離開得太早，「其實我早就跟他說少喝點酒，有時生意談成，但你沒辦法花到那個錢，上次超級夜總會去金門，他一樣酒量很好，所有人都倒了，他還在那裡，如果他很早就醉了，身體反而不用那麼衝。」過往楊煥喻也很常幫他爭取廟會等工作，「他很常要應酬，日以繼夜，走太早了，還沒享受到，太早讓他回去了。」

57歲的她，更大方秀出保養得宜的好身材，大開深V露出呼之欲出的雙球，放送給觀眾誠意十足的福利，被問有無特別保養？王彩樺開玩笑說：「都地心引力了怎麼保養，它都已經垂到肚臍了。」一旁的許效舜更補刀幽默虧：「它平常都是摺起來的。」

今晚王彩樺和袁小迪首度合唱〈男人情女人心〉，深情嗓音令全場陶醉，互動熱烈，王彩樺更接著帶來招牌神曲〈保庇〉與蛇年賀歲曲〈蛇出來了〉，變裝秀結合魔性旋律與諧音梗十足的歌詞，充滿記憶點與異國神秘感， 笑翻全場。