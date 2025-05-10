丫頭鼓勵S媽「痛無法用言語安慰」　感念大S：像暖光影響一世代

記者劉宛欣／綜合報導

大S（徐熙媛）今年2月初在日本病逝，轉眼即將迎來她離世滿百日，今年的母親節對徐媽媽來說格外沉重，自9日開始，不少演藝圈好友紛紛透過社群發文追悼大S，包括賈永婕、吳佩慈、羅志祥、青峰、王柏傑、派翠克、黑人陳建州、楊丞琳、蔡康永等人都表達了思念之情。詹子晴（丫頭）也不例外，在社群發表了一段動人文字，分享對大S的懷念與感謝。

▲詹子晴呼應小S發起的活動，發文緬懷大S。（圖／翻攝自詹子晴Instagram）

丫頭在發文中坦言，她覺得自己「永遠都沒辦法學會成為一個媽媽」，有些痛楚無法用語言去安慰的。她鼓勵徐媽媽：「妳曾經給了她全世界最溫暖的愛，讓大S姐像溫柔的光，影響這一世代的我們，那是最好的禮物。」字裡行間透露出對徐媽媽的體諒與心疼。

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▲詹子晴曬出多年前登上大小S主持節目的畫面。（圖／翻攝自詹子晴Instagram）

談到大S的影響，丫頭更是感性地感謝：「謝謝妳曾經照亮我們的人生，在人生與感情裡，妳真誠、堅定，也勇敢做自己，深深影響了這一個世代的我們，讓我們學會坦然去愛、去活。」她提到無論是節目或戲劇，大S都帶給大家許多難以取代的青春回憶。最後，她表示：「願妳在另一個世界依然自在燦爛、一樣美麗獨特。」獻上最深的祝福。