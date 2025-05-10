琳妲為剴剴上凱道崩潰痛哭！　心疼喊「有沒有小孩都該站出來」

記者劉宛欣／綜合報導

1歲男童「剴剴」遭保母虐死震撼社會，案子仍在審理中，將於13日下午宣判，賈永婕為此號召民眾於10日上凱道為剴剴與下一代的孩子發聲，不少名人響應活動，其中，啦啦隊女孩琳妲也親自到場致詞，一度崩潰痛哭，事後也透過Instagram發聲，希望大家一起團結保護孩童。

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▲琳妲在台上淚崩。（圖／ETtoday攝影中心）

琳妲10日在限時動態曬出現場影片，影片中可以看到現場有許多帶著一家人到場支持的民眾，她寫下：「事實證明，根本沒有什麼陰謀論，沒有捐款、沒有銷售，現場只有一群願意為愛、為孩童發聲的人。」她提到所有人都抽空到現場，有來自中南部、國外聲援的家長，讓她相當感動，並反擊道「這個社會太多造謠、抹黑，真的不需要一張爛嘴與鍵盤俠，但我相信這個社會還是人性本善的。」她也呼籲政府重視並認真監督兒童受虐議題。

▲琳妲透過社群再發聲。（圖／翻攝自琳妲Instagram）

琳妲10日親自到凱道聲援，談及剴剴遭惡保母凌虐致死，在事件引起關注後，看了許多案件資料，很喜歡小朋友的她心痛至極，「我沒有小孩都很心痛了，何況是各位家長們」，她情緒激動一度崩潰痛哭，認為無論是否為人父母，都應該站出來，為剴剴及所有受虐兒童發聲，堅持「虐童零容忍」，共同打造更安全的社會，。