白冰冰心疼S媽喊話「不要孤獨」　出手挺具俊曄：歡迎到我的節目

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，昨（9）日小S發起活動，邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，資深藝人白冰冰也在社群發文追憶大S，同時也喊話徐媽媽：「不要孤獨，請保重你的眼睛，盡量想辦法讓自己入睡。」

▲白冰冰。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

白冰冰坦言，對自己以及所有失去孩子的媽媽們而言，母親節是個格外沉重的節日，並表示這篇發文是寫給徐媽媽的。她回憶當年看著大S與小S初出道時，兩人古靈精怪、反應靈敏，有別於當時的明星風範，如今一位在戲劇領域發光發熱，一位則在主持界獲得肯定，讓她不禁感嘆這段姊妹成長歷程令人動容。

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談到大S從少女成為母親的過程，白冰冰形容大S「雖然偶爾叛逆，但是很孝順，願意為家庭付出」，她深知徐媽媽身為母親的那份牽掛，尤其在大S經歷風風雨雨之後，「您始終是她最可靠的後盾，是她永遠的港灣。」對此，她表達對徐媽媽的理解與支持，同時也鼓勵對方：「不要孤獨，你還有孝順的小S及孫女們，我們大家也會一直都在。」

▲白冰冰發文喊話徐媽媽。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰白雪嬅）

最後，白冰冰不忘提到大S的老公具俊曄，並表示若他願意，未來也歡迎到到她主持的節目發展，「畢竟如果他住在台灣也是需要工作的。」她語重心長地喊話徐媽媽，指出白髮人送黑髮人的痛是難以言喻的，但也希望她能保重眼睛、設法入睡，「我們一直都在！」