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啦啦隊女神草莓母親節送醫美大禮　老闆羅志祥媽媽失智回「之前已有徵兆」

記者葉文正／台北報導

「電豹女」啦啦隊女神草莓今天參加明月堂活動，現場立刻開吃，還表示：「我很愛吃甜點，但是我不敢吃奶油，所以生日蛋糕奶油都會被我刮掉，我很愛可麗露，包括草莓大福等等，糖果餅乾零食很多，我的包包隨時都可以拿出這些零食來補充。」現場也吸引不少粉絲到場，支持她出席活動。

▲草莓今天出席明月堂活動。（圖／記者葉文正攝）

▲草莓(右)今天出席明月堂活動，還帶媽媽一起。（圖／記者葉文正攝）

草莓雖然很愛吃零食，但她說現在現在自己大概53公斤（165公分），「但我很愛重訓，所以就不會胖太多，加上運動完通常食慾不會太好，想吃就是要克制，會少吃澱粉，包包就不敢再裝餅乾，出國玩也還是會買很多回來，我太愛垃圾食物，粉絲也會幫忙補貨，我媽就抱怨，都是她在吃，害她變胖。」

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▲草莓今天出席明月堂活動。（圖／記者葉文正攝）

▲草莓今天出席活動，吸引不少粉絲。（圖／記者葉文正攝）

草莓也透露，她即將要出個人單曲，是悲傷的情歌，也傳達心情：「很開心，謝謝公司相信我，MV也拍完了，男主角會很令人驚喜，所以要請大家期待一下，MV男主角，被猜是打工服飾店的老闆羅志祥，MV也還在後製當中。我只是她服飾店的員工，有他現身當然也是驚喜。」

▲草莓今天出席明月堂活動。（圖／記者葉文正攝）

▲草莓餵粉絲吃大福。（圖／記者葉文正攝）

明天是母親節，她說母親節的話，明天要家族聚餐，今天媽媽黃小姐也到現場，所以有合照，媽媽想去做醫美，我會贊助她，但她只有微整，沒有動哪裡啦，把秘密說出來，讓現場的草莓媽很崩潰。

而老闆羅志祥的媽媽已經有失智現象，草莓也提到：「我們之前也有感覺到，她來店裡，明明已經買過那幾件衣服，還是會買同樣款式好幾件，一次是員工旅遊，她就會問員工，妳是誰？會有這些小細節看得出來，但羅媽媽還是很快樂，每天都是新的一天。」

電豹女最近因為隊形的關係，小個子女孩要站在中間，問草莓會不會因此跟笑笑有心結？她則笑說：「我跟笑笑沒有心結，我常常載她一起去拜拜，去拜虎爺，財神爺都有，會開車一起拜拜，也帶她去重訓，讓身材更美好。」

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