企鵝妹街頭直播「遭出拳攻擊」！　悍男施暴畫面全播出：滾出我國家

記者田暐瑋／綜合報導

韓國知名直播主「企鵝妹」（柳允進）以活潑親和的形象深受亞洲粉絲喜愛，尤其多次來台直播環島，近日於法國街頭進行直播時，卻遭黑衣男子揮拳攻擊，直播間粉絲目睹過程相當錯愕。

▲企鵝妹直播遭攻擊。（圖／翻攝自Threads）



事發當時，企鵝妹正在街頭與觀眾互動，未料一名黑衣男子從她身後緩緩靠近，隨即用粗俗言語辱罵她為「婊子」，並怒吼：「離開我的國家！」接著揮拳襲擊，企鵝妹的直播器材掉落地面，畫面一度中斷，這起事件引起網友熱議，部分人懷疑此為針對亞裔的種族歧視行為，而男子的背景也成為討論焦點。

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▲企鵝妹直播遭攻擊。（圖／翻攝自Threads）



據悉，施暴的黑衣男子身份並非法國本地人，疑似來自北非的移民者，至於他與企鵝妹是否有私人恩怨，目前尚無更多消息。事實上，她先前來台參加電玩遊戲的一日店長活動，因為當時的經紀人疏忽，沒有為活動申請工作許可，導致就業金卡被取消，被禁止入境台灣，三年後才可以來台。

▲企鵝妹直播遭攻擊。（圖／翻攝自Threads）



企鵝妹自2017年6月開始直播，2018年2月因曾經身穿企鵝裝跳舞，被台灣粉絲暱稱企鵝妹。2019年赴台灣大學就讀短期課程學習中文。2019年底並將直播重心逐漸轉向歐美觀眾，又於2023年4月23日徒步環台，於同年6月18日完成挑戰，共計行走42天且全程直播。