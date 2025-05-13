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小孟老師／5月13日星座運勢　天蠍座財運再創高峰

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：調整自己風帆
感情：創造無限可能
財運：買賣來賺差價
水瓶幸運色：淺藍色
貴人：獅子
小人：牡羊

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雙子座

工作：尊重他人專業
感情：愛情運勢提升
財運：偏財運很不錯
雙子幸運色：玫紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶

天秤座

工作：興趣成為工作
感情：追求完美實現
財運：虧損彌補完成
天秤幸運色：海藍色
貴人：牡羊
小人：射手

【土象星座】

魔羯座

工作：努力鞭策自己
感情：好感度大提升
財運：實現投資目標
魔羯幸運色：純紅色
貴人：雙魚
小人：處女

金牛座

工作：滿足客戶需求
感情：踏上旅程開啟
財運：走過辛勤時光
金牛幸運色：草綠色
貴人：處女
小人：巨蟹

處女座

工作：改變你的想法
感情：善於人際交際
財運：收租金被動財
處女幸運色：黃綠色
貴人：射手
小人：魔羯

【水象星座】

巨蟹座

工作：增加科技服務
感情：懂打扮有好感
財運：暫時休息片刻
巨蟹幸運色：奶茶色
貴人：天秤
小人：獅子

天蠍座

工作：幫住別人賺錢
感情：踏上旅程開啟
財運：期待再創高峰
天蠍幸運色：鮮黃色
貴人：金牛
小人：天秤

雙魚座

工作：達到完美程度
感情：和戀人看電影
財運：團結合作賺錢
雙魚幸運色：玫瑰色
貴人：天蠍
小人：金牛

【火象星座】

牡羊座

工作：熱愛這份工作
感情：表露真誠心聲
財運：順利賺取價差
牡羊幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙子

獅子座

工作：衡量自我價值
感情：吃喝玩樂變多
財運：調整生活預算
獅子幸運色：藍黑色
貴人：水瓶
小人：雙魚

射手座

工作：推動企業建設
感情：平順安穩和樂
財運：資金靈活運用
射手幸運色：嫩橘色
貴人：雙子
小人：巨蟹

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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