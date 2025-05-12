小孟老師／5月12日星座運勢　星期一不憂鬱「搶看幸運色穿搭」

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：實施數據分析
感情：家庭和樂融融
財運：進場的好時機
水瓶幸運色：漆黑色
貴人：雙子
小人：處女
工作：學習了解客戶
感情：精心設計禮物
財運：減少太情緒化
雙子幸運色：水藍色
貴人：射手
小人：天蠍
工作：工作帶來滿足
感情：與愛共舞奔放
財運：慎選可靠顧問
天秤幸運色：天藍色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【土象星座】
工作：完善售後服務
感情：建立深厚情感
財運：開始大幅賺錢
魔羯幸運色：嫩綠色
貴人：巨蟹
小人：獅子
工作：小事成就大事
感情：愛情貴人運強
財運：完成階段目標
金牛幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：雙子
工作：接受所有可能
感情：聆聽內心聲音
財運：金融交易賺錢
處女幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：雙魚
【水象星座】
工作：不再猶豫不決
感情：一心一意浪漫
財運：買賣外幣獲利
巨蟹幸運色：橙果色
貴人：金牛
小人：射手
工作：優化作業程序
感情：一心一意浪漫
財運：交給專業規劃
天蠍幸運色：奶油色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：事業創造未來
感情：得到異性關注
財運：新創意新版權
雙魚幸運色：奶咖色
貴人：獅子
小人：天秤
【火象星座】
工作：時刻推銷自己
感情：有望約會成功
財運：買到便宜商品
牡羊幸運色：水藍色
貴人：處女
小人：巨蟹
工作：肯定自我付出
感情：用心打扮自己
財運：求財門路增加
獅子幸運色：粉橘色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：改掉不好習慣
感情：異性主動攀談
財運：留心進場時機
射手幸運色：墨黑色
貴人：牡羊
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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