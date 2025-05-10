五月天「五月之約」竟有遺憾！　「10年沒過母親節」原因曝光

記者蔡琛儀／香港報導

天團五月天昨（9日）起在香港啟德主場館，一連舉辦4場5525「回到那一天」演唱會香港站，也是第一位登上該場館的華語樂團，4天共吸引18萬人到場朝聖，阿信感嘆表示：「能找到這麼大的場地容納大家很不容易。」

▲五月天應景獻唱〈洗衣機〉送給全天下的媽媽。（圖／相信音樂提供）

演唱會環場的LED、體育館的天花板，第二舞台的地面投影，每首歌曲都會搭配燈光、視訊設計，像是〈戀愛ING〉時光束投射出LOVE字樣滿場跑，以及五月天五色表情包、〈成名在望〉滿天曼陀羅花震撼全場，從上至下，從左至右整座啟德體育館都是五月天的舞台，滿滿的細節充滿了五月天滿滿的心意。

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他們與香港歌迷每年的「五月之約」已經進行了超過10年，阿信在點歌橋段感性說，其實五月天這些年來一直有個小小遺憾，「我們大概有十年沒有跟媽媽過母親節了，因為每年母親節都在香港。」

▲▼五月天為此次香港演唱會精心設計燈光與視訊。（圖／相信音樂提供）

因此他們決定，把點歌的其中一個額度給自己，「我們想要點唱這首歌，點給自己的媽媽，點給所有偉大的女性五迷老師們！」原來是阿信和怪獸為全天下母親所創作的〈洗衣機〉，隨後更不忘提前祝福：「母親節快樂！」